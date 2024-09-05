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(55 минут назад)
Азербайджан проведет  профилактические меры против оспы обезьян

Азербайджан проведет  профилактические меры против оспы обезьян

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Азербайджан примет профилактические меры в связи с оспой обезьян

В связи с ускоренным распространением оспы обезьян в различных странах мира, в Азербайджане предполагается проведение профилактических мер, сообщает Минздав страны.

Это вопрос был обсужден 5 сентября на встрече полномочных представителей Минздрава, Министерства цифрового развития и транспорта, Госпогранслужбы, Таможенного комитета, Госагентства по обязательному медицинскому страхованию, Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями, ЗАО «Азербайджанские авиалинии» и Бакинского международного  морского торгового порта.

В частности, был рассмотрен план скоординированной деятельности указанных структур в связи с проведением в ноябре COP29.

 

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