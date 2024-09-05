Азербайджан проведет профилактические меры против оспы обезьян
Азербайджан примет профилактические меры в связи с оспой обезьян
В связи с ускоренным распространением оспы обезьян в различных странах мира, в Азербайджане предполагается проведение профилактических мер, сообщает Минздав страны.
Это вопрос был обсужден 5 сентября на встрече полномочных представителей Минздрава, Министерства цифрового развития и транспорта, Госпогранслужбы, Таможенного комитета, Госагентства по обязательному медицинскому страхованию, Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями, ЗАО «Азербайджанские авиалинии» и Бакинского международного морского торгового порта.
В частности, был рассмотрен план скоординированной деятельности указанных структур в связи с проведением в ноябре COP29.
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