Власти Грузии и Азербайджана выплатят Афгану Мухтарлы 21 тысячу евро компенсации – ЕСПЧ
Власти Грузии и Азербайджана выплатят Афгану Мухтарлы в качестве компенсации 21 тысячу евро - ЕСПЧ
Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы выиграл иск в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) против Грузии и Азербайджана.
ЕСПЧ установил, что Грузия нарушила статью 3 (запрет пыток) и статью 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) Европейской конвенции по правам человека в деле о похищении, жестоком обращении и незаконной отправке в Азербайджан.
Также суд установил нарушение Азербайджаном статьи 5 (3) Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), а также статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни).
ЕСПЧ постановил, что власти Грузии должны выплатить Мухтарлы 12 500 евро, а власти Азербайджана – 8 500 евро в качестве компенсации морального ущерба и судебных издержек.
Напомним, что Мухтарлы покинул Азербайджан в 2015 году после коррупционных расследований, касающихся руководства Азербайджана.
29 мая 2017 года его похитили в центре Тбилиси, связали, избили и затолкали в машину, надев на голову мешок. В таком виде его привезли на границу и передали представителям Баку.
В Азербайджане его обвинили в незаконном пересечении госграницы и контрабанде, приговорив к шести годам лишения свободы.
В марте 2020 года Афгана Мухтарлы освободили и он уехал в Германию.
Власти Грузии отрицали причастность к похищению Мухтарлы и сотрудничеству с азербайджанскими спецслужбами. Тем не менее, после случившегося в Грузии были уволены главы контрразведки и погранслужбы.
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