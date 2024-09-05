Власти Грузии и Азербайджана выплатят Афгану Мухтарлы в качестве компенсации 21 тысячу евро - ЕСПЧ

Власти Грузии и Азербайджана выплатят Афгану Мухтарлы в качестве компенсации 21 тысячу евро - ЕСПЧ

Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы выиграл иск в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) против Грузии и Азербайджана.

ЕСПЧ установил, что Грузия нарушила статью 3 (запрет пыток) и статью 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) Европейской конвенции по правам человека в деле о похищении, жестоком обращении и незаконной отправке в Азербайджан.

Также суд установил нарушение Азербайджаном статьи 5 (3) Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), а также статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни).

ЕСПЧ постановил, что власти Грузии должны выплатить Мухтарлы 12 500 евро, а власти Азербайджана – 8 500 евро в качестве компенсации морального ущерба и судебных издержек.

Напомним, что Мухтарлы покинул Азербайджан в 2015 году после коррупционных расследований, касающихся руководства Азербайджана.

29 мая 2017 года его похитили в центре Тбилиси, связали, избили и затолкали в машину, надев на голову мешок. В таком виде его привезли на границу и передали представителям Баку.

В Азербайджане его обвинили в незаконном пересечении госграницы и контрабанде, приговорив к шести годам лишения свободы.

В марте 2020 года Афгана Мухтарлы освободили и он уехал в Германию.

Власти Грузии отрицали причастность к похищению Мухтарлы и сотрудничеству с азербайджанскими спецслужбами. Тем не менее, после случившегося в Грузии были уволены главы контрразведки и погранслужбы.