Азербайджан расширяет безвизовый режим, однако доступ в ЕС остается недоступным

В рамках важного шага по укреплению международных отношений Азербайджан недавно заключил соглашения о безвизовом режиме с несколькими странами Восточной Европы, Азии и Африки. Примечательно, что 4 мая Азербайджан и Марокко, а также Гамбия отменили визовые требования, за ними 6 мая последовала Албания. Эти соглашения свидетельствуют о продолжающихся усилиях Азербайджана по укреплению дипломатических и экономических связей во всем мире.

Однако простота поездок в Европейский союз (ЕС) остается камнем преткновения. Несмотря на соглашение об упрощении визового режима, подписанное с ЕС в 2013 году во время саммита Восточного партнерства в Вильнюсе (вступило в силу в 2014 году), граждане Азербайджана по-прежнему сталкиваются с жесткими требованиями при получении шенгенской визы для въезда в ЕС. Это резко контрастирует с соседними Грузией и Арменией, граждане которых пользуются льготными визовыми условиями благодаря своим соглашениям об ассоциации и партнерстве с ЕС.

С 2017 года Азербайджан ведет переговоры о подписании аналогичного соглашения о всеобъемлющем партнерстве с ЕС, но прогресс был медленным. Эльман Насиров, член комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, отметил открытый характер визовой политики Азербайджана, которая включает соглашения со странами на разных континентах. "Мы заинтересованы в том, чтобы наши граждане могли путешествовать в другие страны на взаимной основе. Мы всегда были заинтересованы во взаимном развитии сотрудничества", - сказал Насиров в интервью Turan.

Несмотря на эти усилия, полной реализации безвизового режима с ЕС пока не удалось добиться. "Документ о развитии сотрудничества и стратегического партнерства между Азербайджаном и ЕС еще не подписан. Сообщалось, что было достигнуто соглашение по 90% пунктов. Я думаю, что после подписания этого соглашения могут быть созданы новые условия для введения безвизового режима со странами, которые поддерживают шенгенские визы", - добавил Насиров.

Политический обозреватель Насими Мамедли указал на исторический контекст интеграционных усилий Азербайджана с Европой, сославшись на соглашение о сотрудничестве, подписанное между ЕС и Азербайджаном в 1996 году, которое включало обязательства по интеграции Азербайджана в европейскую правовую и экономическую системы. "Азербайджан вступил в Совет Европы, а затем расширил возможности сотрудничества в рамках программы "Восточное партнерство". Однако Азербайджан не решил вопрос о членстве во Всемирной Торговой Организации и не выполнил ряд взятых на себя обязательств. После этого отношениям был нанесен значительный ущерб", - сказал Мамедли в интервью Радио Ааздлыг.

Участие Азербайджана в программе "Восточное партнерство" с 2009 года ознаменовалось разной степенью интеграции стран-участниц: Украина и Молдова получили статус кандидатов в ЕС, а с Арменией было подписано соглашение о партнерстве. Однако Беларусь приостановила сотрудничество с ЕС.

Сегодня, по словам Мамедли, Азербайджан, похоже, переключил свое внимание с европейской интеграции на более стратегическое сотрудничество с некоторыми европейскими странами, руководствуясь конкретными экономическими интересами, а не широкой интеграцией. "Официально глава государства заявил, что у нас нет планов вступать в Европейский союз, мы в основном являемся членами турецкой семьи государств. Работа, проводимая в этом направлении, действительно показывает, что Азербайджан предпринимает шаги в направлении стратегического сотрудничества с определенными странами Европы на индивидуальной основе", - пояснил Мамедли.