  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy130 C
  • Вторник, 14 май 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(8 часов назад)
В Астаре у наркоторговцев изъято 61 кг марихуаны

В Астаре у наркоторговцев изъято 61 кг марихуаны

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Астаре у наркоторговцев изъято 61 кг марихуаны

В ходе операции сотрудников МВД, в селе Сим Астаринского района были задержаны жители этого села  Хатаи Халигов и Афшин Салаев. Как сказано в сообщении пресс-службы МВД, в  автомобиле, которым управлял Х. Халигов, был обнаружен 61 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами, и 4 банковские карты, использовавшиеся для незаконного оборота наркотиков.

По данным следствия, задержанные организовали контрабанду наркотиков в страну в сотрудничестве с гражданином Ирана, личность которого устанавливается.

По факту возбуждено уголовное дело, задержанные арестованы.

Написать отзыв

Общество

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей