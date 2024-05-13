В Астаре у наркоторговцев изъято 61 кг марихуаны
В Астаре у наркоторговцев изъято 61 кг марихуаны
В ходе операции сотрудников МВД, в селе Сим Астаринского района были задержаны жители этого села Хатаи Халигов и Афшин Салаев. Как сказано в сообщении пресс-службы МВД, в автомобиле, которым управлял Х. Халигов, был обнаружен 61 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами, и 4 банковские карты, использовавшиеся для незаконного оборота наркотиков.
По данным следствия, задержанные организовали контрабанду наркотиков в страну в сотрудничестве с гражданином Ирана, личность которого устанавливается.
По факту возбуждено уголовное дело, задержанные арестованы.
Общество
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