В СИЗО ухудшилось состояние здоровья Руслана Иззетли

В Сизо ухудшилоась состояние члена правления Платформы III Республика Руслана Иззетли. Об этом сообщила его супруга Гюнель Манафлы.

По ее словам, анализы крови выявили повышение уровня сахара и холестирина. Врач сказал, что если не начать лечение, то может произойти закупорка кровеносных сосудов.

Кроме того, у Иззетли образовались камни в желчном пузыре, что также создает угрозы, отметила Манафлы.

*Иззетли был арестован 8 марта по обвинению в контрабанде. Он проходит по делу Toplum TV. Кроме него, обвиняемыми по этому делу еще 8 журналистов и активистов.