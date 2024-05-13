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(8 часов назад)
В СИЗО ухудшилось состояние здоровья Руслана Иззатли

В СИЗО ухудшилось состояние здоровья Руслана Иззатли

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В СИЗО ухудшилось состояние здоровья Руслана Иззетли

В Сизо ухудшилоась состояние  члена правления Платформы  III Республика Руслана Иззетли. Об этом сообщила его супруга  Гюнель Манафлы.

По ее словам, анализы крови выявили повышение уровня сахара и холестирина.  Врач сказал, что если не начать лечение, то может произойти закупорка кровеносных сосудов.

Кроме того, у Иззетли образовались камни в желчном пузыре, что также создает угрозы,  отметила Манафлы.

*Иззетли был арестован 8 марта по  обвинению в контрабанде. Он проходит по делу Toplum TV. Кроме него, обвиняемыми по этому делу еще 8 журналистов и активистов.

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