10-11 мая министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян встретились в Алматы для проведения важных переговоров, направленных на укрепление мира и межгосударственных отношений между их странами. Эта встреча ознаменовала продолжение усилий по решению давних проблем, вытекающих из нагорно-карабахского конфликта, и достижение более широкой цели стабилизации отношений в регионе.

По данным Министерства иностранных дел Азербайджана, министры признали прогресс в процессе делимитации границы и приветствовали достигнутые к настоящему времени договоренности. Обсуждения, в которых приняли участие как министры, так и их делегации, были сосредоточены на разработке соглашения об установлении мира и формализации межгосударственных отношений. Они договорились поддерживать диалог по нерешенным вопросам, что свидетельствует об осторожном оптимизме в отношении потенциальных прорывов.

Тем временем в Армении и Грузии разворачивается значительная политическая деятельность, отражающая внутреннюю напряженность и внешнее давление.

В Армении с начала мая набирает обороты протестное движение "Тавуш за Родину". 10 мая лидеры армянской оппозиции инициировали серию мирных акций неповиновения по всей стране. Баграт Галстян, видный деятель движения, пояснил, что он не обсуждал кандидатуры на пост премьер-министра с бывшим президентом Робертом Кочаряном. На вопрос о возможной кандидатуре бывшего омбудсмена Армана Татояна архиепископ Галстян ответил двусмысленно, сказав: "Возможно".

Одновременно в Грузии прошли массовые акции протеста против противоречивого закона "Об иностранных агентах", предложенного правительством. 12-13 мая десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы Тбилиси, выступая против законопроекта, который, по их мнению, напоминает ограничительную политику России. Протестующие оставались возле парламента Грузии всю ночь, готовясь к окончательному чтению законопроекта юридическим комитетом, запланированному на 14 мая. Европейский союз и Соединенные Штаты предупредили, что принятие этого закона отдалит Грузию от потенциального членства в ЕС и НАТО.

Политический обозреватель Рауф Миркадыров, выступая в программе "Сложный вопрос", подчеркнул, что место проведения дипломатических переговоров часто влияет на их результаты, за исключением тех случаев, когда они проводятся в политически значимых городах, таких как Брюссель, Москва или Вашингтон. Он отметил, что независимо от того, где пройдут успешные переговоры, для обеспечения выполнения любых соглашений будет необходим гарант — роль, которая в настоящее время оспаривается геополитически.

Миркадыров обратил внимание на парадокс в региональной политике: Армения, несмотря на давление Запада с целью признания территориальной целостности Азербайджана, обвиняет Россию в своих затруднениях, в то время как Азербайджан, часто критикующий действия России, обвиняет Запад. Он утверждал, что Россия стратегически разжигает конфликт, чтобы сохранить свое влияние, что затрудняет любые мирные усилия.

Что касается политических потрясений в Армении, Миркадыров спрогнозировал попытки смещения премьер-министра Никола Пашиняна из-за его политики, которую Москва считает неблагоприятной. Он заявил, что Россия, вероятно, поддержит усилия оппозиции по предотвращению мирного соглашения между Баку и Ереваном, поскольку продолжение конфликта отвечает ее интересам.

В Грузии Миркадыров отметил, что Россия открыто поддерживает позицию грузинского правительства, которая препятствует стремлению страны к вступлению в ЕС. Поддержка Москвой правящей партии "Грузинская мечта" согласуется с ее целью воспрепятствовать реализации проекта "Средний коридор" - важной инфраструктурной инициативы, направленной на улучшение связи между Европой и Азией через Южный Кавказ.