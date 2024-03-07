Азербайджанские дипломаты не умеют водить автомобиль и не хотят оплачивать штрафы
Азербайджанские дипломаты не умеют водить автомобиль и не хотят оплачивать штрафы
Сотрудники азербайджанского дипломатического представительства в Швеции оказались лидерами среди коллег по нарушениям правил автомобильного движения. Об этом сообщает Шведское транспортное агентство, анализировавшее количество нарушений и выплат штрафов в 2023 году.
Мало того, азербайджанские дипломаты лидеры также в нежелании оплачивать штрафы.
Азербайджанские дипломаты оштрафованы 56 раз на сумму 61100 крон. Из них оплачен только один штраф.
На втором месте антирейтинга дипломаты из Казахстана - 49 штрафов на 52500 крон, оплачен один штраф.
Коллеги из Саудовской Аравии штрафовались 41 раз на 44600 крон. Оплатили пять штрафов.
Далее по списку Ангола, Китай, Турция, Литва, Грузия, Молдова, Ирак.
Список замыкает группа стран с суммарным штрафом менее 10 тысяч крон: США, Италия, две Кореи, Россия, Уругвай, Косово, Катар, Румыния, Кувейт и др.
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