  • contact.az Contact
  • Баку
  • Overcast60 C
  • Пятница, 8 март 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(7 часов назад)
Азербайджанские дипломаты не умеют водить автомобиль и не хотят оплачивать штрафы

Азербайджанские дипломаты не умеют водить автомобиль и не хотят оплачивать штрафы

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Азербайджанские дипломаты не умеют водить автомобиль и не хотят оплачивать штрафы

Сотрудники азербайджанского дипломатического представительства в Швеции оказались лидерами среди коллег по нарушениям правил автомобильного движения. Об этом сообщает Шведское транспортное агентство, анализировавшее количество нарушений и выплат штрафов в 2023 году.

Мало того,  азербайджанские дипломаты лидеры также в нежелании оплачивать штрафы.

Азербайджанские дипломаты оштрафованы 56 раз на сумму 61100 крон. Из них оплачен только один штраф.

На втором месте антирейтинга дипломаты из Казахстана - 49 штрафов на 52500 крон, оплачен один штраф.

Коллеги из Саудовской Аравии штрафовались 41 раз на 44600 крон. Оплатили пять штрафов.

Далее по списку Ангола, Китай, Турция, Литва,  Грузия, Молдова, Ирак.

Список замыкает группа стран с суммарным штрафом менее 10 тысяч крон: США, Италия, две Кореи, Россия, Уругвай, Косово, Катар, Румыния, Кувейт и др.

 

Написать отзыв

Общество

Bakının Avropa Şurasına cavabı Toplum TV-nin qapadılması oldu? – Xalid Ağəliyev Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей