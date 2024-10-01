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  • Азербайджанские таможенники задержали крупную партию психотропных средств, перевозимых из Ирана в Россию
Азербайджанские таможенники задержали крупную партию психотропных средств, перевозимых из Ирана в Россию

Азербайджанские таможенники задержали крупную партию психотропных средств, перевозимых из Ирана в Россию

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Азербайджанские таможенники задержали крупную партию психотропных средств, перевозимых из Ирана в Россию

Сотрудники Астаринской таможни предотвратили перевозку крупной партии психотропных средств  Ирана в Россию транзитом через Азербайджан.

Как сказано в сообщении Государственного таможенного комитета, наркотики обнаружили при рентген-досмотре автомобиля с грузом "компьютерных аксессуаров".

В ходе проверки в резервуаре для воды в прицепе транспортного средства обнаружено 4 свертка с надписью "Метадон 40, содержащих в совокупности около тысячи таблеток, сказано в сообщении.

О личности водителя транспортного средства и его гражданстве не сообщается.

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