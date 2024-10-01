Рахман Мустафаев назначен послом Азербайджана в Россию
Рахман Мустафаев назначен послом Азербайджана в России
Распоряжением главы государства, Рахман Мустафаев назначен послом Азербайджана в России.
Другим распоряжением Ильхама Алиева, Мустафаев освобожден от должности посла Азербайджана в Нидерландах и постоянного представителя Азербайджана в Организации по запрету химического оружия.
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- 1 октябрь 2024 15:18
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- 2 октябрь 2024, 16:47
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