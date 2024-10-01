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(23 минуты назад)
Рахман Мустафаев назначен послом Азербайджана в Россию

Рахман Мустафаев назначен послом Азербайджана в Россию

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Рахман Мустафаев назначен послом Азербайджана в России

Распоряжением главы государства, Рахман Мустафаев назначен послом Азербайджана в России.

Другим распоряжением Ильхама Алиева, Мустафаев освобожден от должности посла Азербайджана в Нидерландах и постоянного представителя Азербайджана в Организации по запрету химического оружия.

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