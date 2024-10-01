Рахман Мустафаев назначен послом Азербайджана в России

Ереван не видит политической воли со стороны Баку к подписанию согласованной части мирного соглашения, а разговоры о "Западном Азербайджане" создают впечатление территориальных претензий к Армении. Об этом заявил в среду глава МИД Арарат Мирзоян, выступая на Варшавском форуме по безопасности.