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(22 минуты назад)
Агентство по борьбе с Мосад возглавлял агент Израиля – экс-президент Ирана

Агентство по борьбе с Мосад возглавлял агент Израиля – экс-президент Ирана

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Агентство по борьбе с Моссад возглавлял агент Израиля – экс-президент Ирана

В Иране было создано специальное подразделение для борьбы с израильской разведкой Моссад, которое возглавлял завербованный Моссадом агент. Об этом в понедельник, 30 сентября, рассказал бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад в интервью телеканалу CNN.

По его словам, "крота" выявили в 2021 году.

"Израиль проводил внутри Ирана сложную работу и мог легко получить  любую информацию, просто у нас в стране об этом до сих пор молчат», - сказал экс-президент.

Более того, еще 20 сотрудников этого подразделения также были завербованы еврейским государством, добавил Ахмадинежад. Именно они и способствовали похищению иранского ядерного архива в 2018 году и ликвидации физиков-ядерщиков.

После так называемой "атаки пейджеров" в Ливане командование иранского Корпуса стражей исламской революции начало тщательное расследование в отношении личного состава, проверяя благонадежность боевиков КСИР среднего и высшего звена. Иран обеспокоен возможностью проникновения в ряды КСИР израильских агентов, в том числе иранцев, получающих зарплату от Израиля.

Ликвидацию главы Хизболлы шейха Хасана Насраллы французское издание Le Parisien также приписало участию агенства Израиля в руководстве Хизболла.  

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