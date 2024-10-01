Почему мобильное приложение «BakıKart» уже несколько месяцев сталкивается с проблемами?

Мобильное приложение «BakıKart» уже более двух месяцев испытывает постоянные проблемы. Если в Бакинском метрополитене и большинстве автобусов не было никаких проблем при оплате картой, то о мобильном приложении этого сказать нельзя. Многие пользователи сообщают, что приложение либо вообще не открывается, запрашивает пароль, а затем вылетает после входа, либо открывается, но не отображает баланс счета.

Студентка Назрин Мамедова говорит, что сбой в работе приложения доставляет неудобства: «Каждое утро на станциях метро и автобусных остановках возникают длинные очереди. Я использовала приложение «BakıKart», чтобы не стоять в очереди. Но теперь, когда приложение не работает, я трачу время впустую на терминалах».

По ее словам, она пополнила свой баланс в июле, но сейчас не может получить к нему доступ: «Я даже не знаю, остались ли эти деньги на моем счете или они исчезли. Я не могу это проверить. Было много людей, таких как я, которые понадеялись на приложение. Что теперь случилось с их деньгами?!»

«BakıKart» используется для безналичных платежей в общественном транспорте с 2016 года, каждая карта стоит 2 маната. Мобильное приложение «BakıKart», запущенное в июле 2023 года, рекламировалось как удобное решение. Агентство наземного транспорта Министерства цифрового развития и транспорта (AYNA) объявило, что мобильное приложение позволит пользователям легко планировать свои поездки, пополнять баланс «BakıKart» и оплачивать проезд. «Пользователи могут искать маршруты, находить ближайшие к месту назначения станции и отслеживать автобусы в режиме реального времени. Приложение позволяет пользователям создавать несколько QR-билетов и просматривать историю QR-билетов. Кроме того, оно экономит время пользователей и упрощает процесс общественного транспорта».

Что касается текущих проблем, агентство сообщило информационному агентству Turan, что работа по устранению технических неполадок в приложении «BakıKart» продолжается: «Мы просим пассажиров в это время использовать карты «BakıKart» или другие доступные альтернативы для оплаты проезда в общественном транспорте».

Агентство заверило, что счета и средства пользователей в мобильном приложении «BakıKart» не удалены: «После восстановления приложения пользователи смогут получить доступ к своим балансам и использовать их».

Эксперт в области информационных технологий (ИТ) Вахид Гасымов предполагает, что проблема могла быть вызвана различными факторами: «Проблема, скорее всего, кроется не в самом приложении «BakıKart», а в сервере, к которому оно подключено и который возвращает данные».

Он предполагает, что сейчас вносятся фундаментальные изменения в сервере: «Вероятно, они пытаются интегрировать дополнительные способы оплаты для метро и автобусов. В результате могут быть внесены некоторые изменения в сервер, из-за чего он работает нестабильно и создает неудобства для пользователей приложения».

Гасымов считает, что длительный простой может быть вызван бюрократическими причинами: «С ростом числа пользователей сервер может не справиться с нагрузкой. Или же на сервере может быть реальная техническая неисправность. Это может потребовать добавления новых серверов или переноса сервера на новую машину. Если бы это не было запланировано заранее и на это не был выделен бюджет, нам, возможно, пришлось бы ждать одобрения финансирования, проведения тендера и установки новых серверов».

Эксперт по транспорту Аршад Гусейнов рассказал Радио "Азадлыг", что приложение должно упростить оплату проезда в общественном транспорте: «Его сбои в работе создают неудобства для пассажиров и приводят к потере времени. Карты безналичной оплаты уходят в прошлое в системах общественного транспорта во всем мире. Пока они используются, но уже существуют альтернативные способы оплаты. Платежи можно осуществлять с помощью обычных банковских карт и их мобильных приложений. Нам нужно совершенствовать эту систему».

Эксперт отметил, что не весь общественный транспорт в Азербайджане перешел на безналичные платежи: «По техническим причинам на некоторых старых автобусах, которые все еще эксплуатируются, невозможно установить платежные терминалы. Кроме того, некоторые транспортные операторы могут быть незаинтересованы в модернизации своих автобусов и внедрении прозрачных платежных систем. Полный переход на безналичные платежные системы был бы полезен».