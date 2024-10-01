Профсоюзный активист объявил голодовку в СИЗО
Профсоюзный активист объявил голодовку в СИЗО
Член альтернативной Конфедерации профсоюзов Азербайджана «Рабочая платформа» Эльвин Мустафаев, находящийся в заключении, объявил голодовку.
Об этом Turan сообщили близкие активиста.
Он голодает с 28 сентября.
«У Эльвина были сильные головные боли и боли в позвоночнике. 20 сентября его отправили в лечебное учреждение. Однако там его нормально не обследовали и не лечили, не позволяли общаться с другими заключенными, запретили звонить адвокату, а 28 сентября вернули в колонию. В знак протеста он объявил голодовку», - отметил источник.
Эльвин Мустафаев был задержан в Азербайджане 4 августа 2023 года и обвинен в незаконном обороте наркотиков. Мустафаев отверг обвинения, заявив, что наркотики ему подбросили силовики. 31 января Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к 3 годам лишения свободы.
Правозащитники признали его политзаключенным.
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