Бакинский аэропорт имени Гейдара Алиева информирует пассажиров об изменениях в поездках во время конференции COP29

Пассажирам, направляющимся в Международный аэропорт Гейдара Алиева, рекомендуется пользоваться альтернативными маршрутами и общественным транспортом из-за ограничений на дорогах в центре Баку во время конференции COP29, говорится в заявлении аэропорта.

Водителям, направляющимся в аэропорт из центра города, рекомендуется ехать по шоссе Зых. Те, кто едет из Бильгяха и Маштаги, могут выбрать маршрут через Мардакян и Шувелан, выходящий на шоссе Зых.

Для удобства пассажиров экспресс-автобусы H1 и H2 будут курсировать непрерывно во время мероприятия COP29. Автобус H1 отправляется каждые 10 минут от станции метро «28 мая», а H2 — каждые 15 минут от станции метро «Ахмедлы». Примечательно, что проезд по этим маршрутам будет бесплатным до 14 ноября.

В связи с возможными перебоями в движении пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт не менее чем за три часа до запланированного вылета.

Парковка перед Бакинским аэропортом зарезервирована для спецтранспорта до 14 ноября, а частным автомобилям парковаться здесь запрещено. Разрешена только высадка и посадка пассажиров. Кроме того, доступ в Терминалы 1 и 2 ограничен пассажирами с действительными билетами, а сопровождающим лицам рекомендуется воздержаться от посещения аэропорта в этот период.