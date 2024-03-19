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(2 часа назад)
Бакинский аэропорт переходит на усиленный режим

Бакинский аэропорт переходит на усиленный режим

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Бакинский аэропорт переходит на усиленный режим

В связи с Новруз барйамы международный аэропорт Баку с 20-го по 27-го  марта будет работать в усиленном режиме для комфорта и безопасности пассажиров и своевременноее выполнение рейсов в праздничные дни.

Учитывая ожидаемое увелечение пассажиропотока, пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт за 3 часа до вылета, чтобы избежать возможных задержек, говорится в пресс-релизе Бакинского аэропорта.

Автобумы «Аэропорт-Экспресс» курсируют по маршруту город- аэропорт до 01:00 с интервалом в 30 минут. Кроме того, в аэропорту имеются специальные полосы высадки/посадки (drop off/pick up), и за первые 15 минут въезда в аэропорт плата не взимается, отмечено в сообщении.

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