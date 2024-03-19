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(2 часа назад)
Апелляционный суд оставил активиста оппозиции под стражей

Апелляционный суд оставил активиста оппозиции под стражей

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Апелляционный суд оставил активиста оппозиции под стражей

Бакинский апелляционный суд 19 марта отклонил жалобу активиста партии Народного фронта Эльнура Гасанова, который  просил перевести его под домашний арест.

Как сообщил его адвокат Немат Керимли, предварительное следствие в отношении Гасанова завершено и дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Подготовительное заседание назначено на 28 марта под председательством Джавида Гусейнова.

*Эльнур Гасанов был арестован 28 ноября 2023 года по обвинению в незаконном обороте наркотиков (ст. 234.4.3 УК). Активист считает, что настоящей причиной его ареста является критика действий  руководства Дорожной полиции. 24 февраля суд продлил еще на месяц срок его ареста.

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