Благотворные дожди: Уровень Каспийского моря  повышается

На протяжении многих лет снижение уровня Каспийского моря вызывало серьезную озабоченность, как у гидрологов, так и у широкой общественности. В Азербайджане значительное уменьшение поверхности моря стало очевидным из-за обмеления морского дна в Сумгайыте и вдоль Бакинского морского бульвара. Однако погодные условия последнего времени принесли проблеск надежды.

Осенью прошлого года и весной 2024 года во всех прикаспийских странах наблюдалось увеличение количества осадков. Реки Волга, Урал и Кура, наряду с девятью другими реками Туркменистана, Казахстана и Дагестана, впадают в Каспийское море, что способствует повышению уровня воды в нем. В апрельских сообщениях российских СМИ говорилось о значительном повышении уровня воды в Жигулевском водохранилище, который достиг уровня, угрожающего загородным домам близ Тольятти.

Наталья Крылова, начальник Тольяттинской специализированной гидрометеорологической обсерватории, отмечала в апреле: "Сейчас уровень воды в Волге находится на отметке 28-29 метров, но к концу месяца он поднимется до 35-36 метров".

Аналогичным образом, уровень воды в реке Урал близ Оренбурга достиг рекордного уровня. 10 апреля пресс-служба губернатора сообщила, что за один день уровень воды поднялся на 44 сантиметра, достигнув исторического максимума в 1022 сантиметра. Мэр Оренбурга отметил, что все критические отметки уровня воды были превышены, а уровень реки превысил опасный порог в 930 сантиметров.

В Азербайджане уровень воды в реке Кура в районе Сальяна к середине апреля поднялся на полтора метра, что объясняется устойчивой дождливой погодой. Эта тенденция сохранилась, и с середины апреля по середину мая в горных районах наблюдались сильные дожди и даже снегопады. В результате в ближайшие месяцы ожидается дальнейшее повышение уровня воды в реке Кура.

Эти гидрологические изменения привели к заметному повышению уровня воды в Каспийском море. В Актау, Казахстан, местный житель, который ежедневно измеряет уровень моря, сообщил о повышении на 10-15 сантиметров. В то время как некоторые скептики утверждают, что это повышение является лишь временным эффектом, вызванным сильными ветрами, эксперты видят более существенную тенденцию.

Казахстанский ученый Нурлан Мунбаев утверждает, что значительный приток воды из России может способствовать повышению уровня Каспийского моря. "Если уровень реки Урал поднимется на 9-11 метров, это может привести к повышению уровня Каспийского моря, поскольку Урал впадает в его северную часть, в Атырауский залив. Учитывая огромную площадь поверхности Каспийского моря, этот дополнительный объем воды может привести к повышению уровня моря на 2-3 метра", - пояснил Мунбаев.

Этот потенциальный подъем уровня Каспийского моря дает столь необходимую передышку региону. Поскольку это крупнейший в мире закрытый внутренний водоем, его состояние имеет решающее значение для окружающих экосистем и экономики прибрежных государств. Недавние осадки и последующее увеличение речного стока могут стать позитивным поворотным моментом, обратить вспять годы тревожного спада и возродить надежду в Каспийском регионе.