Президент Грузии наложила вето на закон “об иноагентах”
Президент Грузии наложила вето на закон “об иноагентах”
Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на принятый парламентом законопроект “об иноагентах”. Об этом она сообщила на брифинге в своей резиденции 18 мая.
«Этот закон по своей сути, по своему духу соответствует российскому законодательству, которое противоречит нашей Конституции и всем европейским стандартам», — сказала она. По словам Зурабишвили, законопроект «не подлежит никаким изменениям» и «должен быть отменен».
Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили назвал непродуктивными угрозы или шантаж и заявил о готовности к диалогу по поводу законопроекта. «В рамках права вето можно найти решение, которое облегчит ситуацию, успокоит все вовлеченные.
Парламент Грузии принял законопроект “об иноагентах” в третьем, окончательном чтении 14 мая. Инициативу «Грузинской мечты» поддержали 84 депутата, против высказались 30. Документ нацелен на «организации, осуществляющие интересы иностранной державы». Речь идет об НПО, СМИ и общественных структурах, которые получают более 20% финансирования от иностранных доноров.
Согласно закону, они обязаны регистрироваться в Национальном агентстве публичного реестра, подведомственному Минюсту Грузии. В случае неисполнения требований предусмотрен штраф от 10 тыс. до 25 тыс. лари (от $3,7 тыс. до $9,4 тыс.).
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