Президент Грузии наложила вето на закон “об иноагентах”

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на принятый парламентом законопроект “об иноагентах”. Об этом она сообщила на брифинге в своей резиденции 18 мая.

«Этот закон по своей сути, по своему духу соответствует российскому законодательству, которое противоречит нашей Конституции и всем европейским стандартам», — сказала она. По словам Зурабишвили, законопроект «не подлежит никаким изменениям» и «должен быть отменен».

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили назвал непродуктивными угрозы или шантаж и заявил о готовности к диалогу по поводу законопроекта. «В рамках права вето можно найти решение, которое облегчит ситуацию, успокоит все вовлеченные.

Парламент Грузии принял законопроект “об иноагентах” в третьем, окончательном чтении 14 мая. Инициативу «Грузинской мечты» поддержали 84 депутата, против высказались 30. Документ нацелен на «организации, осуществляющие интересы иностранной державы». Речь идет об НПО, СМИ и общественных структурах, которые получают более 20% финансирования от иностранных доноров.

Согласно закону, они обязаны регистрироваться в Национальном агентстве публичного реестра, подведомственному Минюсту Грузии. В случае неисполнения требований предусмотрен штраф от 10 тыс. до 25 тыс. лари (от $3,7 тыс. до $9,4 тыс.).