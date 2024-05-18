Близкие Эльхана Алиева обеспокоены за его судьбу
Близкие Эльхана Алиева обеспокоены за его судьбу
Члены семьи активиста партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльхана Алиева, объявившего 15 мая в СИЗО сухую голодовку обеспокоены за его судьбу. С 16 мая он не выходит на связь и о нем нет никакой информации.
«Сегодня (18 мая) по графику был день телефонного звонка Эльхана. Обычно он в субботу около 14.30 звонит. Но до вечера, он так и не позвонил. Эльхан в прошлый раз сказал мне, что пока сам не сообщит, что прекратил голодовку, значит он продолжает акцию и находится в опасности. Два дня назад он мне по телефону сказал, что на него оказывается давление, ему угрожают смертью, если он не прекратит сухую голодовку. После этого о нем нет никакой информации», - заявила агентству Turan супруга активиста Шахназ Алиева.
Она отметила, что ее муж дважды переносил инсульт, а в заключении у него случился микроинфаркт.
Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.
Эльхан Алиев был арестован в июле 2023 г. по обвинению в «мошенничестве» и «изготовлении и использовании фальшивого документа».
Он заявил о провокации против него. Правозащитники признали его политзаключенным.
1 апреля Бакинским суд по тяжким преступлениям приговорил его к 5 годам лишения свободы.
13 мая на рассмотрении апелляционной жалобы Алиев заявил о намерении начать через два дня сухую голодовку.
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