Близкие Эльхана Алиева обеспокоены за его судьбу

Члены семьи активиста партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльхана Алиева, объявившего 15 мая в СИЗО сухую голодовку обеспокоены за его судьбу. С 16 мая он не выходит на связь и о нем нет никакой информации.

«Сегодня (18 мая) по графику был день телефонного звонка Эльхана. Обычно он в субботу около 14.30 звонит. Но до вечера, он так и не позвонил. Эльхан в прошлый раз сказал мне, что пока сам не сообщит, что прекратил голодовку, значит он продолжает акцию и находится в опасности. Два дня назад он мне по телефону сказал, что на него оказывается давление, ему угрожают смертью, если он не прекратит сухую голодовку. После этого о нем нет никакой информации», - заявила агентству Turan супруга активиста Шахназ Алиева.

Она отметила, что ее муж дважды переносил инсульт, а в заключении у него случился микроинфаркт.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

Эльхан Алиев был арестован в июле 2023 г. по обвинению в «мошенничестве» и «изготовлении и использовании фальшивого документа».

Он заявил о провокации против него. Правозащитники признали его политзаключенным.

1 апреля Бакинским суд по тяжким преступлениям приговорил его к 5 годам лишения свободы.

13 мая на рассмотрении апелляционной жалобы Алиев заявил о намерении начать через два дня сухую голодовку.