Число погибших на пожаре в мебельном цеху достигло 8 человек

Число погибших на пораже в Бинагадинском районе достигло 9 человек (обновлено)

По сообщению спасателей МЧС на вечер 16 января, в ходе разбора завалов в Мебельном цеху в Бинагадинском районе столицы 15 января, было обнаружено тело 9-го погибшего.

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Число погибших в пожаре в мебельном цехе достигло 8

В ходе разбора завалов обнаружено тело еще одного человека, погибшего в результате пожара и взрыва, произошедшего в мебельном цехе, расположенном в Бинагадинском районе столицы. Как говорится в сообщении МЧС, общее число погибших достигло 8 человек, 24 получили различные травмы и ранения. Разбор завалов продолжается.