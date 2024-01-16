На фоне турбулентности мирового рынка Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) справился с финансовыми трудностями 2023 года, отмеченного повышенной волатильностью на международных рынках. Год выдался периодом экономической неопределенности, вызванной опасениями, связанными с глобальным экономическим ростом и инфляцией, особенно на фоне ужесточения политики центральными банками ряда развитых стран.

Вопреки более ранним ожиданиям рецессии, в этом году наблюдалось замедление инфляции в развитых странах в сочетании с положительными тенденциями в различных экономических показателях, особенно к концу года, что оказало благоприятное влияние на общий экономический рост. Примечательно, что это экономическое колебание оказало заметное влияние на прибыльность финансовых активов.

После двух лет потерь подряд большинство индексов облигаций восстановились, завершив год с положительной доходностью. Одновременно основные фондовые индексы продемонстрировали прибыльность к концу года, чему способствовали оптимистичные прогнозы по инфляции и ожидание снижения процентных ставок центральными банками развитых стран.

На фоне этого рыночного фона Государственный нефтяной фонд Азербайджана сообщил о примечательной доходности инвестиций на 2023 год, которая составила 7,1%, что является самым высоким показателем доходности с момента его создания. Доходы фонда за год составили 21 миллиард 661,9 миллиона манатов, включая значительные поступления от продажи прибыльной нефти и газа, транзита, бонусов, выплат по акрам и доходов от управления фондом.

В то время как расходы фонда составили 11 миллиардов 832,6 миллиона манатов, включая трансферты в государственный бюджет Азербайджана и ассигнования на стратегические образовательные программы, разумное управление финансами привело к профициту в размере 9 миллиардов 829 миллионов манатов. Этот профицит в сочетании с доходами от управления фондами способствовал значительному увеличению активов ГНФАР на 14,3%, достигнув 56 миллиардов 69,7 миллионов долларов по состоянию на 31 декабря 2023 года.

Устойчивость Государственного нефтяного фонда в преодолении сложностей глобального финансового рынка подчеркивает его надежные финансовые стратегии и адаптивный подход к динамике рынка, позиционируя его как ключевую структуру в экономической системе Азербайджана.