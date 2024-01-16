Генеральный план Баку намечает амбициозный курс на 2040 год

В ходе презентации в Исполнительной власти города Баку глава исполнительной власти Эльдар Азизов представил утвержденный Генеральный план развития Баку до 2040 года. Концептуальная основа, получившая зеленый свет 30 декабря в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева, представляет собой комплексную стратегию, направленную на продвижение города в будущее, отмеченное устойчивым ростом, сохранением окружающей среды и процветающей городской экономикой.

Генеральный план, тщательно разработанный командой специалистов, охватывает всю административную территорию Баку, занимающую 212,3 тысячи гектаров. В основе этого стратегического документа лежат четыре всеобъемлющие цели, определяющие дорожную карту эволюции города: устойчивое развитие, восстановление окружающей среды, сохранение архитектурного наследия и создание новой городской экономики.

План преобразований предусматривает превращение Баку в многоцентровый город, характеризующийся комфортом, экологическим сознанием, мобильностью, дизайном, ориентированным на человека, и инклюзивностью. В нем описываются территориальное зонирование, капитальное строительство, транспортная и социальная инфраструктура, коммунальные системы и инициативы по очистке окружающей среды путем создания гибридных зеленых коридоров.

Акцент на мерах по благоустройству и внедрению новых городских экономических парадигм закладывает основу для перехода Баку в постиндустриальную эпоху. В плане определены стратегические проекты, охватывающие уникальные пространственные концепции и инициативы, направленные на повышение качества жизни в городе.

Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев при разработке Генерального плана черпал вдохновение из мировых образцов Вены и Дубая. Он подчеркнул акцент на пешеходной инфраструктуре, вдохновленный эффективными системами общественного транспорта Дубая и Вены.

Примечательной особенностью Генерального плана является создание субцентров по всему Баку, готовых достичь статуса центральных за счет приведения их инфраструктуры в соответствие с инфраструктурой центра города. Гулиев высоко оценил инновационные решения и стратегические приоритеты плана, отметив его отход от традиционных подходов.

Рост населения, являющийся ключевым фактором, заложен в план, согласно которому к 2040 году численность населения составит 3 миллиона 70 тысяч человек с учетом ежегодного темпа роста в 0,75%. Для решения проблем мобильности Генеральный план предусматривает новую городскую концепцию, обеспечивающую транспортировку в течение 15-20 минут до рабочих мест, образовательных учреждений и других ключевых пунктов назначения.

Транспортные решения являются важным аспектом Генерального плана, охватывающего развитие улично-дорожной сети, строительство новых дорог и усовершенствование общественного транспорта. Планируется ввести ограничения скорости движения на нескольких центральных улицах для обеспечения приоритетности безопасности и доступности.

Охрана окружающей среды становится ключевым направлением, более 1000 гектаров выделены в качестве охраняемых территорий, что запрещает строительство зданий выше пяти этажей. Эта мера, разработанная для охраны исторических памятников и культурного наследия, является примером стремления сбалансировать прогресс с сохранением.

В рамках более широкой повестки дня Генеральный план предусматривает рекультивацию территорий, ранее затронутых нефтяной промышленностью, превращение Баку в город, ориентированный на человека. Совместные усилия государственного и частного секторов будут способствовать развитию столицы в соответствии с совместным видением динамичного и устойчивого будущего.

Одновременно реализуется комплексная программа по восстановлению Бакинской бухты, еще больше укрепляющая приверженность города бережному отношению к окружающей среде и повышающая общее качество жизни его жителей.