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(1 час назад)
Генеральный план Баку намечает амбициозный курс на 2040 год

Генеральный план Баку намечает амбициозный курс на 2040 год

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Генеральный план Баку намечает амбициозный курс на 2040 год

В ходе презентации в Исполнительной власти города Баку глава исполнительной власти Эльдар Азизов представил утвержденный Генеральный план развития Баку до 2040 года. Концептуальная основа, получившая зеленый свет 30 декабря в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева, представляет собой комплексную стратегию, направленную на продвижение города в будущее, отмеченное устойчивым ростом, сохранением окружающей среды и процветающей городской экономикой.

Генеральный план, тщательно разработанный командой специалистов, охватывает всю административную территорию Баку, занимающую 212,3 тысячи гектаров. В основе этого стратегического документа лежат четыре всеобъемлющие цели, определяющие дорожную карту эволюции города: устойчивое развитие, восстановление окружающей среды, сохранение архитектурного наследия и создание новой городской экономики.

План преобразований предусматривает превращение Баку в многоцентровый город, характеризующийся комфортом, экологическим сознанием, мобильностью, дизайном, ориентированным на человека, и инклюзивностью. В нем описываются территориальное зонирование, капитальное строительство, транспортная и социальная инфраструктура, коммунальные системы и инициативы по очистке окружающей среды путем создания гибридных зеленых коридоров.

Акцент на мерах по благоустройству и внедрению новых городских экономических парадигм закладывает основу для перехода Баку в постиндустриальную эпоху. В плане определены стратегические проекты, охватывающие уникальные пространственные концепции и инициативы, направленные на повышение качества жизни в городе.

Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев при разработке Генерального плана черпал вдохновение из мировых образцов Вены и Дубая. Он подчеркнул акцент на пешеходной инфраструктуре, вдохновленный эффективными системами общественного транспорта Дубая и Вены.

Примечательной особенностью Генерального плана является создание субцентров по всему Баку, готовых достичь статуса центральных за счет приведения их инфраструктуры в соответствие с инфраструктурой центра города. Гулиев высоко оценил инновационные решения и стратегические приоритеты плана, отметив его отход от традиционных подходов.

Рост населения, являющийся ключевым фактором, заложен в план, согласно которому к 2040 году численность населения составит 3 миллиона 70 тысяч человек с учетом ежегодного темпа роста в 0,75%. Для решения проблем мобильности Генеральный план предусматривает новую городскую концепцию, обеспечивающую транспортировку в течение 15-20 минут до рабочих мест, образовательных учреждений и других ключевых пунктов назначения.

Транспортные решения являются важным аспектом Генерального плана, охватывающего развитие улично-дорожной сети, строительство новых дорог и усовершенствование общественного транспорта. Планируется ввести ограничения скорости движения на нескольких центральных улицах для обеспечения приоритетности безопасности и доступности.

Охрана окружающей среды становится ключевым направлением, более 1000 гектаров выделены в качестве охраняемых территорий, что запрещает строительство зданий выше пяти этажей. Эта мера, разработанная для охраны исторических памятников и культурного наследия, является примером стремления сбалансировать прогресс с сохранением.

В рамках более широкой повестки дня Генеральный план предусматривает рекультивацию территорий, ранее затронутых нефтяной промышленностью, превращение Баку в город, ориентированный на человека. Совместные усилия государственного и частного секторов будут способствовать развитию столицы в соответствии с совместным видением динамичного и устойчивого будущего.

Одновременно реализуется комплексная программа по восстановлению Бакинской бухты, еще больше укрепляющая приверженность города бережному отношению к окружающей среде и повышающая общее качество жизни его жителей.

1 отзыв

  • Акпер

    2024-01-16

    Генеральный план Баку с бакинцами не обсуждался. Мы в этом городе живем и нам знать что нам нужно для жизни в этом городе. Однако самый вопиющий фактор это загаженный отвратительными новостройками исторический центр города, изуродованные дороги и тротуары и полное разрушение санитарной инраструктуры- водоснабжения и канализации. Этот фактор главное препятствие. План просто фальшивка. 94 миллиарда как всегда будут пытаться вытягивать из наших карманов, если будет хотьькакая то реализация этого плана. Обыкновенная очередная дешевая пропаганда перед выборами

    Cavab ver

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