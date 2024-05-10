Депутат: «Если это произойдет, то Пашинян может  быть приглашен в  Баку»

Азербайджан готовится к проведению с 22 по 29 ноября 2023 года Конференции ООН по изменению климата (COP29). Ожидается, что страну посетят от 11 000 до 50 000 международных гостей. Это мероприятие является демонстрацией роли Азербайджана в решении глобальных экологических проблем, а также его позиции в развитии диалога между Западом и глобальным Югом, особенно в вопросах перехода к зеленой энергетике.

Во время недавней пресс-конференции в Берлине президент Ильхам Алиев вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем высказались в пользу того, что COP-29 будет служить не полем битвы, а платформой для "наведения мостов". Это мнение разделяют политические эксперты и эксперты-экологи, которые рассматривают это мероприятие как возможность для важных дипломатических контактов, особенно между Азербайджаном и Арменией.

Перспектива установления мира между этими двумя странами может привести к беспрецедентному сценарию на COP-29. Многие считают, что, если мирный договор будет подписан до ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян может быть приглашен на конференцию, что ознаменует крупный дипломатический прорыв. Как заявил Turan депутат Фазаил Агамалы, это зависит от результата усилий для нормализации отношений между Арменией, Азербайджаном и Турцией. Агамалы предполагает, что позитивный импульс может даже привести к приглашению Пашиняна посетить Баку, вне зависимости от того, будет достигнуто официальное мирное соглашение или нет: «Если это произойдет, то Пашинян может быть приглашен в Баку».

Предпосылкой для этой потенциальной дипломатической оттепели является бурная история карабахского конфликта, которая сопровождалась ожесточенными столкновениями и значительными территориальными спорами между Азербайджаном и Арменией. Однако разрешение этого конфликта в 2020 году и последующие операции проложили путь к новой эре отношений.

COP-29 посвящен не только борьбе с изменением климата; она тесно переплетена с правами человека и международной дипломатией. Критики утверждают, что, несмотря на внутренние проблемы с правами человека в Азербайджане, такие как недавние аресты журналистов и активистов, страна находится на пути к укреплению своего международного авторитета благодаря успешному проведению глобальных мероприятий, таких как COP-29.

Политический обозреватель Зардушт Ализаде в беседе с Радио Азадлыг отмечает, что конференция значительно повысит международный имидж Азербайджана и представит его культурный и политический потенциал более широкой аудитории. Кроме того, связь между правами человека и климатическими действиями предполагает, что более широкие гарантии прав человека могут усилить массовые движения против изменения климата.