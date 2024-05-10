Ильхам Алиев посетил Шушу и Лачин

10 мая глава государства прибыл в Шушу, где ознакомился со строительными и восстановительными работами. Алиев принял участие в открытии первого жилого комплекса и встретился с его жителями.

Далее он принял участие в церемонии открытия ряда исторических объектов.

После этого Алиев направился в поселок Туршсу, где состоялась церемония закладки реконструкции этого послека на Лачынской дороге.

Из Туршсу Алиев прибыл в Лачын, где также осмотрел ход восстановления населенных пунктов этого района.