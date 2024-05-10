О погоде 11 мая
В субботу в Баку и на Апшероне осадки не ожидаются, Ветер северо-западный, который перейдет южный.
Температура воздуха ночью составит +12+16, днем будет +19+24 градуса.
По районам страны осадки пройдут в ряде предгорных и горных районах. Местами осадки будут интенсивными с грозой. Ветер восточный.
Температура воздуха в низменности ночью составит +11+15, днем будет +20+25 градусов. В горах ночью +4+9, днем +13+18 градусов.
Общество
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- 10 май 2024, 18:15
Поскольку Азербайджан готовится к проведению Конференции ООН по изменению климата (COP29) с 22 по 29 ноября 2023 года, ожидания высоки: ожидается, что страну посетят от 11 000 до 50 000 международных гостей. Это мероприятие не только подчеркивает роль Азербайджана в решении глобальных экологических проблем, но и его стратегическую позицию в развитии диалога между Западом и глобальным Югом, особенно в вопросах перехода к зеленой энергетике.
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Недавние проливные дожди в очередной раз высветили хронические проблемы с водоснабжением и канализацией в Азербайджане, особенно в Бинагадинском и Абшеронском районах. Жители, уставшие от многолетних подобных происшествий, выражают недовольство поврежденным имуществом и невыполненными обещаниями правительства.
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- 9 май 2024, 18:53
В Азербайджане распоряжением президента участникам Второй мировой войны единовременно выделено, к празднику победы 9 мая, по 2 тысячи манат (1167 долларов). В стране осталось всего 30 непосредственных участников боевых действий 1941-1945 годов.
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- 9 май 2024, 13:32
В воскресенье, 10 мая в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный южный ветер к вечеру сменится северо-западным. Температура воздуха ночью составит +11 +16°, днем +18 +23°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.
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