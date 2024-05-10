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(6 часов назад)
О погоде 11 мая

О погоде 11 мая

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

О погоде 11 мая

В субботу в Баку и на Апшероне осадки не ожидаются, Ветер северо-западный, который перейдет южный.

Температура воздуха ночью составит +12+16, днем будет +19+24 градуса.

По районам страны осадки пройдут в ряде предгорных и горных районах. Местами осадки будут интенсивными с грозой. Ветер восточный.

Температура воздуха в низменности ночью составит +11+15, днем будет +20+25 градусов. В горах ночью +4+9, днем +13+18 градусов.

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