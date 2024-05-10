Бахтияр Гаджиев заявил о нарушении его прав на защиту

Бахтияр Гаджиев заявил о нарушении его прав на защиту

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 10 мая продолжился процесс над активистом Бахтияром Гаджиевым.

В начале заседания Гаджиев заявил о нарушении его прав на защиту. В частности, при выезде в суд замначальника Бакинского СИЗО-1 лично отобрал у него письменные ходатайства.

В связи с этим, судья сообщил, что в СИЗО будет направлен запрос и права Гаджиева будут обеспечены.

Процесс должен был быть продолжен выступлением с показаниями потерпевшего, сотрудника Ясамальского суда Орхана Абдуллаева. Однако тот не явился в суд.

В связи с этим, судья предложил заслушать показания другой потерпевшей - Ульвии Аловлу.

Однако Гаджиев выразил протест, сказав, что прежде необходимо посмотреть кадры видеозаписей из Ясамальского суда. По словам Гаджиев, просмотр видеокадров выявит, что он не ударял Аловлу.

Однако судья сказал, что нельзя нарушать последовательность действий и просмотр может быть проведен после показаний потерпевшей и сверки ее слов с показаниями на следствии.

Гаджиев и адвокаты отметили, что для обеспечения «последовательности» необходимо вначале заслушать Абдуллаева. В связи с этим, на процессе был объявлен перерыв до 17 мая.

Гаджиев также сообщил, что в СИЗО блокируют отправку его заявлений в Пенитенциарную службу и омбудсмену с просьбой о проведении медобследования.

Также СИЗО не отправляет его письмо к первому вице-президенту Мехрибан Алиевой по делу активиста Раиля Аббасова, который был арестован из-за активной защиты прав Гаджиева.

*Гаджиев был задержан 9 декабря 2022 г.по делу, возбужденному на основании жалобы журналистки Ульвии Аловлу.

Сначала Гаджиев был обвинен по ст. 221 («хулиганство») и 289 («неуважение к суду») УК.

В июле 2023 года ему пбыли редъявлены обвинения по ст. 192 ( «незаконное предпринимательство»), 193-1 («легализация доходов, полученных преступным путем») и 206 ( контрабанда) УК.

7 ноября 2023 г. Гаджиеву было предъявлено обвинение по ст. 213.1 УК (уклонение от уплаты налогов, страховых платежей по безработице, обязательному медицинскому и социальному страхованию).

Гаджиев отвергает все обвинения и заявляет, что его преследуют за критику властей, и призывы ввести международные санкции против азербайджанских чиновников и силовиков, причастных к репрессиям. Правозащитники признали его политзаключенным.