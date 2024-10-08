Депутат Европарламента жертвует  свою зарплату Губаду Ибадоглу

Депутат Европарламента от партии «Зелёные» Лена Шиллинг объявила о планах пожертвовать каждую шестую ежемесячную зарплату, эквивалентную €10 000 брутто, на поддержку зеленых инициатив и активистов. Около €3000 пойдут в Ассоциацию инициатив «Зелёные граждане», поддерживаемую членами уходящей правящей партии, а оставшиеся €7000 будут использоваться для поддержки активистов каждые шесть месяцев, сообщила APA (Austria Presse-Agentur) в понедельник пресс-секретарь Шиллинг.

Первое пожертвование будет направлено азербайджанскому климатическому активисту Губаду Ибадоглу и НПО Global Witness. Ибадоглу, известный критик нефтегазовой промышленности в своей стране, был арестован в прошлом году и находится под домашним арестом с апреля. Сообщается, что его состояние здоровья критическое, и, по словам его дочери Жалы Байрамовой, ему срочно требуется операция на сердце, но у него нет доступа к необходимой медицинской помощи.