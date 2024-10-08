Кто уклоняется от мирного соглашения: Армения или Азербайджан?

Президент Армении Ваагн Хачатурян сообщил агентству Reuters, что Ереван хотел бы подписать 16 согласованных с Баку статей до климатической конференции ООН, которая пройдет в столице Азербайджана с 11 по 22 ноября.

На конференции по устойчивому развитию, состоявшейся в Гамбурге, он заявил: «Если бы это зависело от нас, мы бы подписали его прямо сейчас, сегодня. Но мы надеемся, что рано или поздно это произойдет».

На прошлой неделе, выступая в Варшаве, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что у Азербайджана нет «политической воли» для подписания мирного соглашения с Арменией и он, возможно, планирует дополнительные военные операции против нее.

«По какой-то причине, в силу определенных расчетов, они каждый раз выдвигают новые предварительные условия, и мы видим, что Баку просто не хочет подписывать документ... Мы не видим политической воли с азербайджанской стороны».

В то же время Мирзоян выразил серьезную обеспокоенность потенциальными военными планами Азербайджана в отношении армянских территорий:

«Могу привести пример. В настоящее время Азербайджан использует термин «Западный Азербайджан», который относится к территории Армении. Нас уверяют, что это не территориальные претензии, но, к сожалению, впечатление складывается совсем иное».

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде опроверг высказывания Мирзояна:

«На Варшавском форуме Мирзоян высказал антиазербайджанские взгляды, не соответствующие действительности».

Заявив, что Варшавский форум был направлен на разжигание антиазербайджанских настроений, Гаджизаде добавил, что в ходе своего выступления министр иностранных дел Армении занимался дезинформацией и манипуляциями.

Политический обозреватель Эльхан Шахиноглу прокомментировал ситуацию в программе «Сложный вопрос».

Он отверг заявления Мирзояна о военных планах Азербайджана в отношении армянских территорий, заявив, что это не в интересах Азербайджана.

«Азербайджан освободил оккупированные территории, и ему необходимо сосредоточиться на их восстановлении. В то же время любая попытка аннексировать Зангезур не будет принята международным сообществом и создаст серьезные проблемы для Азербайджана», — заявил Шахиноглу.

Эксперт предположил, что, отозвав заявку Армении на проведение COP29 (29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата) в пользу кандидатуры Азербайджана, Пашинян рассчитывал, что президент Ильхам Алиев подпишет мирное соглашение до ноября. Однако оказалось, что Ильхам Алиев не связывает подписание мирного соглашения с COP29. Похоже, Пашинян понял это совсем недавно. Теперь он и его команда спешат подписать хоть какой-то документ до ноября. Он считает, что если мирное соглашение не будет подписано к этому времени, напряженность возрастет.

«Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял о готовности Армении подписать мирное соглашение. Однако, в отличие от президента Армении Ваагна Хачатуряна, он говорил о подписании не 16, а 13 статей, согласованных с Баку. Это означает, что еще три статьи мирного соглашения уже согласованы. Это говорит о том, что Пашинян торопится», — сказал он, добавив, что если после COP29 Армения не выполнит требование Азербайджана о внесении поправок в конституцию (устранение территориальных претензий к Азербайджану, содержащихся в основном законе Армении), то вопрос будет затянут, а напряженность возрастет, что может привести к локальным столкновениям.

Однако Азербайджан по-прежнему непреклонен в своих требованиях к Армении: во-первых, Ереван должен обратиться в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и потребовать роспуска Минской группы по урегулированию нагорно-карабахского конфликта; во-вторых, необходимо провести референдум для исключения из конституции любой статьи, содержащей территориальные претензии к Азербайджану, считает Шахиноглу.