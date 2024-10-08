Российские пограничники уйдут с границы Армении и Ирана

Пашинян и Путин договорились, что Контрольно-пропускной пункт между Арменией и Ираном с 1 января 2025 года будут охранять только армянские пограничники. Об этом договорились в ходе встречи 8 октября президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщила его пресс-секретарь Назели Багдасарян.

«Достигнута договоренность, что с 1 января 2025 года пограничные войска Службы национальной безопасности Армении также будут участвовать в охране государственной границы Армения — Иран и Армения — Турция. При этом, контрольно-пропускной пункт на границе Армения — Иран будет осуществляться только пограничными войсками Армении» — сообщила она.

Таким образом вопрос об охранение Зангезурского коридора погранвойсками России снимается с повестки дня. Этот момент может усилить позиции Еревана в переговорах с Баку по вопросу о режиме охраны на этой дороге.