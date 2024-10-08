США заявили о «ценностях» двусторонних отношений с Азербайджаном на фоне последних обвинений
США заявили о «ценностях» двусторонних отношений с Азербайджаном на фоне последних обвинений
«Соединенные Штаты ценят свои двусторонние отношения с Азербайджаном», — заявил во вторник представитель Госдепартамента вашингтонскому корреспонденту TURAN, коментируя последние обвинения официального Баку в адрес США и Запада в целом.
«Наше сотрудничество с Азербайджаном, направленное на успешное проведение COP29 и достижение общих целей в области климата и энергетики, является примером того, чего мы можем достичь, работая вместе», — заявил представитель Госдепартамента.
«Соединенные Штаты также привержены поддержке усилий по достижению достойного и прочного мира между Арменией и Азербайджаном для реализации мирного и процветающего будущего для народов Южного Кавказа», — заключил представитель.
Напряженность между Баку и Вашингтоном в последнее время обострилась после того, как группа американских законодателей направила Госекретарю письмо с критикой ситуации с правами человека в Азербайджане, призвав Энтони Блинкена «настаивать на немедленном и безоговорочном освобождении всех политических заключенных, заложников и военнопленных, включая этнических армян, чтобы создать более благоприятную среду для успешной дипломатии на COP29».
Президент Ильхам Алиев в пятницу отверг это обращение и обвинил Госдепартамент в «составлении письма» и «давлении» на Азербайджан.
После комментариев Алиева законодатели Милли Меджлиса опубликовали собственное письмо, призвав Министерство иностранных дел Азербайджана пересмотреть отношения с США, осудить оборонное сотрудничество и прекратить деятельность USAID в Азербайджане.
В последнее время ситуация с правами человека в Азербайджане, включая задержание десятков журналистов и критиков, находится под пристальным вниманием в связи с подготовкой страны к приему делегатов и СМИ со всего мира на ноябрьской климатической конференции.
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