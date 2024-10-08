Лачин, Мегри и Молодечно поочередно будут культурными столицами СНГ
Лачын, Мегри и Молодечно поочередно будут культурными столицами СНГ
Азербайджанский город Лачын станет культурной столицей СНГ в 2025 году, затем эстафета перейдет к армянскому Мегри, а после него - к белорусскому Молодечно. Об этом во вторник сообщил президент РФ Владимир Путин на саммите СНГ в Москве.
"Каждый год мы выбираем культурную столицу Содружества, которая становится центром проведения ярких, творческих и гуманитарных мероприятий, привлекающих живой интерес граждан всех наших стран. Сейчас это Самарканд, а в следующем году, в соответствии с предложенным на наше утверждение проектным решением, эстафету примет азербайджанский Лачын, затем в 2026 году - армянский Мегри, а в 2027 - белорусский Молодечно", - сказал президент.
Политика
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