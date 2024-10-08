На встречах Путина с Алиевым и Пашиняном обсуждалась тема «Зангезурского коридора»

На встречах Путина с Алиевым и Пашиняном обсуждалась тема «Зангезурского коридора»

В ходе сегодняшних встреч один на один президент России Владимир Путин говорил с Ильхамом Алиевым и Николом Пашияняном по полчаса. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ну и тема "Зангезурского коридора" тоже затрагивалась», - сказал Песков, отвечая на вопрос поднималась ли эта тема в ходе встреч.