  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear20.10 C
  • Среда, 9 октябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(4 минуты назад)
На встречах Путина с Алиевым и Пашиняном обсуждалась тема «Зангезурского коридора»

На встречах Путина с Алиевым и Пашиняном обсуждалась тема «Зангезурского коридора»

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

На встречах Путина с Алиевым и Пашиняном обсуждалась тема «Зангезурского коридора»

В ходе сегодняшних встреч один на один президент России Владимир Путин говорил с Ильхамом Алиевым и Николом Пашияняном по полчаса. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России  Дмитрий Песков.

«Ну и тема "Зангезурского коридора" тоже затрагивалась», - сказал Песков, отвечая на вопрос поднималась ли эта тема в ходе встреч.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей