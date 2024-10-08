Пограничники пресекли ввоз по морю свыше 200 кг. наркотиков
Пограничники пресекли ввоз по морю свыше 200 кг. наркотиков
Силы Береговой охраны пресекли доставку в Азербайджан крупной партии наркотиков, сообщила 8 октября пресс-служба Госпогранслужбы.
Так, в районе села Ниязабад Хачмазского района пограничники обнаружили свыше 205 кг различных видов наркотических средств и 13 110 таблеток метадона М-40, говорится в сообщении.
При этом, на прибрежной территории были задержаны трое граждан Азербайджана, заподозренных в поставках наркотиков на территорию страны.
По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
Общество
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