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(3 минуты назад)
Пограничники пресекли ввоз по морю свыше 200 кг. наркотиков

Пограничники пресекли ввоз по морю свыше 200 кг. наркотиков

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Пограничники пресекли ввоз по морю свыше 200 кг. наркотиков

Силы Береговой охраны пресекли доставку в Азербайджан крупной партии  наркотиков, сообщила 8 октября пресс-служба Госпогранслужбы.

Так, в районе села Ниязабад Хачмазского района пограничники обнаружили свыше 205 кг различных видов наркотических средств и 13 110 таблеток метадона М-40, говорится в сообщении.

При этом, на прибрежной территории были задержаны трое граждан Азербайджана, заподозренных  в поставках наркотиков на территорию страны.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Пограничники пресекли ввоз по морю свыше 200 кг. наркотиков Пограничники пресекли ввоз по морю свыше 200 кг. наркотиков
Пограничники пресекли ввоз по морю свыше 200 кг. наркотиков Пограничники пресекли ввоз по морю свыше 200 кг. наркотиков

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