О погоде 9 октября
В среду в столице будет переменчивая погода, ночью и утром местами возможны осадки. Ветер северо-западный.
Температура воздуха ночью +15+19°, днем +22+26°. Влажность ночью 70-75 %, днем 50-55 %.
По регионам страны местами пройдут дожди с грозами. Утром и вечером туман. Ветер западный, умеренный.
В низменности днем воздух прогреется до +28°, в горах днем до +16°.
Общество
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- 8 октябрь 2024, 22:38
Депутат Европарламента от партии «Зелёные» Лена Шиллинг объявила о планах пожертвовать каждую шестую ежемесячную зарплату, эквивалентную €10 000 брутто, на поддержку зеленых инициатив и активистов. Около €3000 пойдут в Ассоциацию инициатив «Зелёные граждане», поддерживаемую членами уходящей правящей партии, а оставшиеся €7000 будут использоваться для поддержки активистов каждые шесть месяцев, сообщила APA (Austria Presse-Agentur) в понедельник пресс-секретарь Шиллинг.
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- 8 октябрь 2024, 16:28
Силы Береговой охраны пресекли доставку в Азербайджан крупной партии наркотиков, сообщила 8 октября пресс-служба Госпогранслужбы.
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- 8 октябрь 2024, 15:15
В Азербайджане продолжается обсуждение вопросов, поднятых в ходе визита директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина в Баку 2-3 октября.
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- 7 октябрь 2024, 17:51
Лидирующий оператор связи продолжает предлагать своим абонентам новейшие технологии Компания «Azercell Telecom», эксклюзивный телекоммуникационный партнер Apple Inc. в Азербайджане, представляет новое поколение смартфонов iPhone. Начиная с 4 октября смартфоны линейки iPhone 16 можно приобрести в магазинах Azercell Exclusive.
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