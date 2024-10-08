  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear20.10 C
  • Среда, 9 октябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(3 минуты назад)
О погоде 9 октября

О погоде 9 октября

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

О погоде 9 октября

В среду в столице будет переменчивая погода, ночью и утром местами возможны осадки.  Ветер северо-западный.

Температура воздуха ночью +15+19°, днем +22+26°. Влажность ночью  70-75 %, днем 50-55 %.

По регионам страны местами пройдут дожди с грозами. Утром и вечером туман. Ветер западный, умеренный.

В низменности днем воздух прогреется до +28°, в горах днем до +16°.

Написать отзыв

Общество

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей