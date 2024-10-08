Путин обсудил с Пашиняном мирное урегулирование  с Азербайджаном

8 октября президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу в Кремле. Одна из главных тем их переговоров — нормализация отношений между Баку и Ереваном. До этого российский президент обсудил аналогичный вопрос с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Вначале Путин и Пашинян поговорили один на один. В широком составе стороны обсудили вопросы экономического характера. По словам Путина, товарооборот России и Армении по итогам года может достичь рекордных $14–16 млрд. Только за первое полугодие товарооборот вырос в 2,5 раза, превысив $8,3 млрд.