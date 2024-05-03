Должностные лица Гянджинской больницы привлечены к уголовной ответственности
Должностные лица Гянджинской больницы привлечены к уголовной ответственности
В Антикоррупционном управлении Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении Видади Гусейнова, Махаббата Абдуллаева и других сотрудников Гянджинской городской больницы.
Как сказано в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, Видади Гусейнов в сговоре с Махаббатом Абдуллаевым и другими лицами, присвоил средства с заработных карт сотрудников, которые числись, но не выходили на работу. В 2021-2024 годах таким образом было присвоено 364 тысяч манат.
Махаббат Абдуллаев и Видади Гусейнов привлечены к ответственности по статьям 179.3.2 (хищение в крупном размере), 308.2 ( злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) УК
Решением суда Махаббат Абдуллаев и Видади Гусейнов посажены под домашний арест.
Прокуратура обжаловала это решение и требует арестах для этих лиц.
Общество
-
Компания Bakcell представила свой инновационный магазин на основе нового фирменного стиля на Площади Фонтанов. Робот-гуманоид Ardi от Bakcell с поддержкой искусственного интеллекта принял участие в открытии магазина 3 мая.
-
- 3 май 2024, 15:43
В субботу, 4 мая в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. В некоторых местах ночью возможны кратковременные осадки, будет преобладать умеренный северный ветер. Температура воздуха ночью составит +11 +14°, днем +18 +23°, сообщает Национальная служба гидрометеорологии при Минэкологии.
-
- 3 май 2024, 15:11
Продолжается регистрация на конференцию M360 Eurasia 2024, генеральном спонсором которой выступает Azercell GSMA M360 Eurasia 2024 состоится в Баку с участием впечатляющего состава международных и региональных докладчиков. Запланированное на 15-16 мая мероприятие пройдет при поддержке Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и генеральном спонсорстве ООО «Azercell Telecom».
-
- 3 май 2024, 12:45
В ходе оперативных мероприятий, сотрудники Управления по борьбе с наркотиками МВД задержали жителя Нефтечалинского района Садига Алекперова.
Написать отзыв