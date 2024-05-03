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(11 часов назад)
Должностные лица Гянджинской больницы привлечены к уголовной ответственности

Должностные лица Гянджинской больницы привлечены к уголовной ответственности

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Должностные лица Гянджинской больницы привлечены к уголовной ответственности

В Антикоррупционном управлении Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении Видади Гусейнова, Махаббата Абдуллаева и других сотрудников Гянджинской городской больницы.

Как сказано в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры,  Видади Гусейнов в сговоре с Махаббатом Абдуллаевым и другими лицами, присвоил средства с заработных карт сотрудников, которые числись, но не выходили на работу. В 2021-2024 годах таким образом было присвоено 364 тысяч манат.

Махаббат Абдуллаев и Видади Гусейнов привлечены к ответственности по статьям 179.3.2 (хищение в крупном размере), 308.2 ( злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) УК

Решением суда Махаббат Абдуллаев и Видади Гусейнов посажены под домашний арест.

Прокуратура обжаловала это решение и требует арестах для этих лиц.

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