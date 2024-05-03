Сестра бывшего председателя МБА Джахангира Гаджиева вновь обратилась к президенту республики
Сестра бывшего председателя МБА Джахангира Гаджиева вновь обратилась к президенту республики
Президенту Азербайджанской Республики
Господину Ильхаму Алиеву
Уважаемый Господин Президент!
Вынуждена вновь обратиться к Вам и просить Вашей помощи и содействия.
Восемь с половиной лет мой брат Джахангир Гаджиев, имея букет тяжелых хронических заболеваний, находится в тюрьме. Восемь лет мы добиваемся от пенитенциарной службы оказания ему минимальной медицинской помощи и наблюдения врачей. За эти годы у него неоднократно были обострения с сердцем, давлением, гипертонические кризы, обострения гормональной, иммунной систем и приступы поджелудочной железы. Один раз ему даже вызывали скорую помощь. Несмотря на наши неоднократные обращения ему отказывают и в переводе в центральное медицинское учреждение и санитарную часть в самой колони.
В данный момент его лишили даже минимальных условий проживания и питания. Состояние его резко ухудшилось. С 1-го мая он голодает и состояние его ухудшается с каждым днем. Несмотря на наши (мои и адвокатов) обращения руководитель пенитенциарной службы не принимает нас. Таким образом создается впечатление, что кто-то задался целью физически уничтожить Джахангира.
С большой надеждой буду ждать Вашего решения.
С глубоким Уважением, Амина Гаджиева.
Прошу слова
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