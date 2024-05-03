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(11 часов назад)
Сестра бывшего председателя МБА Джахангира Гаджиева вновь   обратилась к президенту республики

Сестра бывшего председателя МБА Джахангира Гаджиева вновь   обратилась к президенту республики

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Сестра бывшего председателя МБА Джахангира Гаджиева вновь   обратилась к президенту республики

Президенту Азербайджанской Республики

Господину Ильхаму Алиеву

 

 Уважаемый Господин Президент!

Вынуждена вновь обратиться к Вам и просить Вашей помощи и содействия.

 Восемь с половиной лет мой брат Джахангир Гаджиев,  имея букет тяжелых хронических заболеваний, находится в тюрьме. Восемь лет мы добиваемся от пенитенциарной службы оказания ему минимальной медицинской помощи и наблюдения врачей. За эти годы у него неоднократно были обострения с сердцем, давлением, гипертонические кризы, обострения гормональной, иммунной систем и приступы поджелудочной железы. Один раз ему даже вызывали скорую помощь. Несмотря на наши неоднократные обращения ему отказывают и в переводе в центральное медицинское учреждение и санитарную часть в самой колони.

 В данный момент его лишили даже минимальных условий проживания и питания. Состояние его резко ухудшилось.  С 1-го мая он голодает и состояние его ухудшается с каждым днем. Несмотря на наши (мои и адвокатов) обращения руководитель пенитенциарной службы не принимает нас. Таким образом создается впечатление, что кто-то задался целью физически уничтожить Джахангира.

С большой надеждой буду ждать Вашего решения.

С глубоким Уважением,   Амина Гаджиева.

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