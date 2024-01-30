Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата. Как? Следующими путями:
1. За счет сокращения использования личных автомобилей;
2. Использование возобновляемых источников энергии там, где это возможно;
3. По возможности используя поезда и автобусы вместо самолетов;
4. Отдавая предпочтение местным продуктам;
5. За счет экономии электроэнергии;
6. Экономное использование воды;
7. Экономное использование газа;
8. В целом за счет сокращения всех видов потребления (одежды, еды, разных вещей и т. д.);
9. Использование энергосберегающего оборудования;
10. Защищая и расширяя зеленые насаждения;
11. За счет сокращения доли мясных и молочных продуктов в питании;
12. Поддерживая политику и политиков, направленных на борьбу с глобальными изменениями климата;
13. Обсуждая эти вопросы со своими соседями, родственниками, друзьями;
14. Активно участвуя в социальных инициативах.
Конечно, использование этих методов является добровольным.
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Sahibkarlığın və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondu (SBİİYF)
Общество
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