Дорогой житель города Баку!

Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата. Как? Следующими путями:

1. За счет сокращения использования личных автомобилей;

2. Использование возобновляемых источников энергии там, где это возможно;

3. По возможности используя поезда и автобусы вместо самолетов;

4. Отдавая предпочтение местным продуктам;

5. За счет экономии электроэнергии;

6. Экономное использование воды;

7. Экономное использование газа;

8. В целом за счет сокращения всех видов потребления (одежды, еды, разных вещей и т. д.);

9. Использование энергосберегающего оборудования;

10. Защищая и расширяя зеленые насаждения;

11. За счет сокращения доли мясных и молочных продуктов в питании;

12. Поддерживая политику и политиков, направленных на борьбу с глобальными изменениями климата;

13. Обсуждая эти вопросы со своими соседями, родственниками, друзьями;

14. Активно участвуя в социальных инициативах.

Конечно, использование этих методов является добровольным.