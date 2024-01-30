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Последнее обновление

(14 минут назад)
Дорогой житель города Баку!
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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Дорогой житель города Баку!

Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата. Как? Следующими путями:

1. За счет сокращения использования личных автомобилей;

2. Использование возобновляемых источников энергии там, где это возможно;

3. По возможности используя поезда и автобусы вместо самолетов;

4. Отдавая предпочтение местным продуктам;

5. За счет экономии электроэнергии;

6. Экономное использование воды;

7. Экономное использование газа;

8. В целом за счет сокращения всех видов потребления (одежды, еды, разных вещей и т. д.);

9. Использование энергосберегающего оборудования;

10. Защищая и расширяя зеленые насаждения;

11. За счет сокращения доли мясных и молочных продуктов в питании;

12. Поддерживая политику и политиков, направленных на борьбу с глобальными изменениями климата;

13. Обсуждая эти вопросы со своими соседями, родственниками, друзьями;

14. Активно участвуя в социальных инициативах.

Конечно, использование этих методов является добровольным.

Sahibkarlığın və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondu (SBİİYF)

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Общество

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Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

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