В связи с пожаром в Бинагады арестован брат Назима Ибрагимова
По делу о взрыве и пожаре в мебельном цехе в Бинагадинском району Баку арестованы два человека. В частности, к уголовной ответственности привлечены владелец и фактический управляющий предприятием, сообщила вечером 30 января пресс-служба генеральной прокуратуры Азербайджана.
Взрыв, повлекший пожар в мебельном цехе в Бинагадинском районе произошел 15 января.
В результате пожара погибли 10 человек. Еще 23 человека получили телесные повреждения различной степени.
В ходе предварительного следствия были «разоблачены незаконные действия двух лиц», говорится в сообщении пресс-службы генеральной прокуратуры Азербайджана.
Следствием установлено, что, взрыв произошел в результате превышения минимального лимита не очистки паровой смеси древесной пыли и материалов с химическим составом.
На основе собранных доказательств возникли обоснованные подозрения в том, что «акционер и фактический владелец ОАО «Бакинская деревообработка» Таги Ибрагимов, проявив халатное отношение к работе, не правильно организовал работу по соблюдению правил пожарной безопасности».
Он не дал руководящие поручения по устранению ранее выявленных серьезных нарушений по пожарной безопасности, далее подчеркивается в сообщении генпрокуратуры.
Фактически управляющий предприятием Тогрул Рзаев, ответственный за пожарную безопасность, не принял надлежащих мер и не обеспечил очистку огнеопасных отходов, что привело к взрыву и пожару.
Оба указанных лица привлечены к уголовной ответственности.
Ибрагимову предъявлено обвинение по ст. 314.3 (халатность, повлекшая по не осторожности смерть двух и более лиц), а Рзаеву по ст. 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК Азербайджане.
Решением суда в отношении обоих избрана мера пресечения в виде ареста.
О ходе и результатах следствия общественности будет предоставлена дополнительная информация, сказано в заключение сообщения.
Отметим, что Таги Ибрагимов является братом бывшего главы госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой Назима Ибрагимова.
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