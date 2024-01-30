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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

В связи с пожаром в Бинагады арестован брат Назима Ибрагимова

По делу о взрыве и пожаре в мебельном цехе в Бинагадинском району Баку арестованы два человека. В частности, к уголовной ответственности привлечены владелец и фактический управляющий предприятием, сообщила вечером 30 января пресс-служба генеральной прокуратуры Азербайджана.

Взрыв, повлекший пожар в мебельном цехе в Бинагадинском районе произошел 15 января.

В результате пожара погибли 10 человек.  Еще 23 человека получили телесные повреждения различной степени.

В ходе предварительного следствия были «разоблачены незаконные действия двух лиц», говорится в сообщении пресс-службы генеральной прокуратуры Азербайджана.

Следствием установлено, что, взрыв произошел в результате превышения минимального лимита не очистки паровой смеси древесной пыли и материалов с химическим составом.

На основе собранных доказательств возникли обоснованные подозрения в том, что «акционер и фактический владелец ОАО «Бакинская деревообработка» Таги Ибрагимов, проявив халатное отношение к работе, не правильно организовал работу по соблюдению правил пожарной безопасности».

Он не дал руководящие поручения по устранению ранее выявленных серьезных нарушений по пожарной безопасности, далее подчеркивается в сообщении генпрокуратуры.

Фактически управляющий предприятием Тогрул Рзаев, ответственный за пожарную безопасность, не принял надлежащих мер и не обеспечил очистку огнеопасных отходов, что привело к взрыву и пожару.

Оба указанных лица привлечены к уголовной ответственности.

Ибрагимову предъявлено обвинение по ст. 314.3 (халатность, повлекшая по не осторожности смерть двух и более лиц), а Рзаеву по ст. 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК Азербайджане.

Решением суда в отношении обоих избрана мера пресечения в виде ареста.

О ходе и результатах следствия общественности будет предоставлена дополнительная информация, сказано в заключение сообщения.

Отметим, что Таги Ибрагимов является братом бывшего главы госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой Назима Ибрагимова.

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