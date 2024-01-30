Азербайджан снова фигурирует в скандале связанным со взяточничеством и коррупцией?

Прокуратура Мюнхена в Германии выдвинула обвинения двум бывшим депутатам от Христианско-демократического союза (ХДС) Акселю Фишеру и Эдуарду Линтнеру за предполагаемое получение взяток от правительства Азербайджана, сообщает известный немецкий еженедельник Der Spiegel. Обвинения распространяются и на другого члена ХДС, покойную Карин Штренц, которая скончалась в 2021 году.

Линтнер, как утверждается, получал средства от властей Азербайджана и передавал их коллегам-депутатам, включая Штренца. Обмен, по словам прокуроров, включал принятие решений в пользу Азербайджана, в частности, в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Прокуратура утверждает, что Штренц согласился действовать "в соответствии с ожиданиями Азербайджана". Фишеру предъявлены аналогичные обвинения, относящиеся к 2011 году, когда он, как сообщается, договорился с представителем парламента Азербайджана отстаивать интересы Баку в ПАСЕ в обмен на будущее финансовое вознаграждение. Это якобы включало в себя произнесение позитивных речей, обмен конфиденциальной информацией и влияние на голосование.

Сообщается, что Фишер получил взятку в размере 150 000 евро за Карин Штренц и ранее получал взятки от Азербайджана. Франк Швабе, депутат ПАСЕ от Германии, прокомментировал это в Facebook, выразив удивление по поводу значительной суммы, о которой идет речь, и расспросив посла Азербайджана в Германии Насими Агаева о возможной выплате.

МИД Азербайджана пока не сделал официального заявления по этому поводу. Нахид Джафаров, бывший дипломат, сказал в программе «Сложный вопрос», что информация, скорее всего, точна. Он предполагает, что выбор времени для этих разоблачений может быть связан с отсутствием России в ПАСЕ, что затрудняет совместное сопротивление Азербайджана и Армении требованиям. С удалением России из ПАСЕ и сменой власти на Украине маневренность Азербайджана уменьшилась, что привело к усилению давления со стороны организации.

Джафаров признает, что коррупционные скандалы с участием европейских дипломатов, возможно, усилили недовольство действиями Азербайджана. Однако он также указывает на геополитический расклад с Россией как на потенциальный фактор, способствующий давлению Запада. Он предполагает, что если на Азербайджан оказывается внешнее давление, то это может быть следствием геополитического выбора страны в пользу России, примером чего является растущий авторитаризм внутри Азербайджана.