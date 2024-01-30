Азербайджан снова фигурирует в скандале связанным со взяточничеством и коррупцией?
Прокуратура Мюнхена в Германии выдвинула обвинения двум бывшим депутатам от Христианско-демократического союза (ХДС) Акселю Фишеру и Эдуарду Линтнеру за предполагаемое получение взяток от правительства Азербайджана, сообщает известный немецкий еженедельник Der Spiegel. Обвинения распространяются и на другого члена ХДС, покойную Карин Штренц, которая скончалась в 2021 году.
Линтнер, как утверждается, получал средства от властей Азербайджана и передавал их коллегам-депутатам, включая Штренца. Обмен, по словам прокуроров, включал принятие решений в пользу Азербайджана, в частности, в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Прокуратура утверждает, что Штренц согласился действовать "в соответствии с ожиданиями Азербайджана". Фишеру предъявлены аналогичные обвинения, относящиеся к 2011 году, когда он, как сообщается, договорился с представителем парламента Азербайджана отстаивать интересы Баку в ПАСЕ в обмен на будущее финансовое вознаграждение. Это якобы включало в себя произнесение позитивных речей, обмен конфиденциальной информацией и влияние на голосование.
Сообщается, что Фишер получил взятку в размере 150 000 евро за Карин Штренц и ранее получал взятки от Азербайджана. Франк Швабе, депутат ПАСЕ от Германии, прокомментировал это в Facebook, выразив удивление по поводу значительной суммы, о которой идет речь, и расспросив посла Азербайджана в Германии Насими Агаева о возможной выплате.
МИД Азербайджана пока не сделал официального заявления по этому поводу. Нахид Джафаров, бывший дипломат, сказал в программе «Сложный вопрос», что информация, скорее всего, точна. Он предполагает, что выбор времени для этих разоблачений может быть связан с отсутствием России в ПАСЕ, что затрудняет совместное сопротивление Азербайджана и Армении требованиям. С удалением России из ПАСЕ и сменой власти на Украине маневренность Азербайджана уменьшилась, что привело к усилению давления со стороны организации.
Джафаров признает, что коррупционные скандалы с участием европейских дипломатов, возможно, усилили недовольство действиями Азербайджана. Однако он также указывает на геополитический расклад с Россией как на потенциальный фактор, способствующий давлению Запада. Он предполагает, что если на Азербайджан оказывается внешнее давление, то это может быть следствием геополитического выбора страны в пользу России, примером чего является растущий авторитаризм внутри Азербайджана.
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Сложный вопрос
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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 24 января одобрила резолюцию № 15898, временно лишающую Азербайджан права голоса до сессии ПАСЕ в январе 2025 года. Этот шаг последовал за обеспокоенностью по поводу нарушений прав человека, политических заключенных и отказа Азербайджана допустить спикеров ПАСЕ в Лачинский коридор в 2023 году.
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Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitorinq Komitəsi plenar iclasda Azərbaycan nümayəndə heyətinin səlahiyyətlərini təsdiq etməməyi tövsiyə edib. Monitorinq Komitəsi hesab edib ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin səlahiyyətləri ən az bir il təsdiq edilməməlidir.
1 отзыв
Elvis
2024-01-31
Если будет конкурс чтоб определить наименее коррумпированную страну в мире то Азербайджан наверняка выиграет - наши подкупят жюри.