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  • На границе состоится очередное заседание Госкомиссий Армении и Азербайджана по делимитации границы
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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

На границе состоится очередное заседание Госкомиссий Армении и Азербайджана по делимитации границы

Шестое заседание Государственных комиссий Армении и Азербайджана по делимитации границ двух стран состоится 31 января. Об этом вечером 30 января сообщила пресс-служба армянского вице-премьера Мгера Григоряна.

Согласно тому же источнику,  встреча состоится на границе между Иджеваном и Газахом.

Напомним, что ранее президент Ильхам Алиев заявил, что на предстоящей встрече будет обсуждатьс вопрос возврата Азербайджану оккупированных армянами в начале 90-х годов четырех сел Газахского района. После чего должна быть создана  отдельная комиссия для решения судьбы экcклавов.

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