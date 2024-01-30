На границе состоится очередное заседание Госкомиссий Армении и Азербайджана по делимитации границы
Шестое заседание Государственных комиссий Армении и Азербайджана по делимитации границ двух стран состоится 31 января. Об этом вечером 30 января сообщила пресс-служба армянского вице-премьера Мгера Григоряна.
Согласно тому же источнику, встреча состоится на границе между Иджеваном и Газахом.
Напомним, что ранее президент Ильхам Алиев заявил, что на предстоящей встрече будет обсуждатьс вопрос возврата Азербайджану оккупированных армянами в начале 90-х годов четырех сел Газахского района. После чего должна быть создана отдельная комиссия для решения судьбы экcклавов.
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