На границе состоится очередное заседание Госкомиссий Армении и Азербайджана по делимитации границы

На границе состоится очередное заседание Госкомиссий Армении и Азербайджана по делимитации границы

Шестое заседание Государственных комиссий Армении и Азербайджана по делимитации границ двух стран состоится 31 января. Об этом вечером 30 января сообщила пресс-служба армянского вице-премьера Мгера Григоряна.

Согласно тому же источнику, встреча состоится на границе между Иджеваном и Газахом.

Напомним, что ранее президент Ильхам Алиев заявил, что на предстоящей встрече будет обсуждатьс вопрос возврата Азербайджану оккупированных армянами в начале 90-х годов четырех сел Газахского района. После чего должна быть создана отдельная комиссия для решения судьбы экcклавов.