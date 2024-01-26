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(1 час назад)
Двое студентов погибли от угарного газа

Двое студентов погибли от угарного газа

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Двое студентов погибли от угарного газа

26 января двое студентов погибли, отравившись угарным газом. Трагедия произошла в Наримановском районе столицы, на съемной квартире, где проживали Сархан Гасанов 2002 г.р. и Али Гасанов 2001 г. р. По факту  прокуратурой Наримановского района столицы начато расследование.

Согласно сообщениям в соцсетях, Сархан Гасанов занял первое место в 3-й группе на вступительных экзаменах 2020 года и награжден президентской стипендией.

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