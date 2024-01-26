Защита просила суд оправдать Аваза Зейналлы и Эльнура Шукюрова

В Бакинском суде по тяжким преступлениям в пятницу продолжился процесс по делу руководителя интернет-ресурса Xural TV Аваза Зейналлы и главы youtube-канала Sada TV Эльнура Шукюрова.

Сегодня с заключительным словом выступили адвокаты.

Как сообщил адвокат Фахраддин Мехтиев, защита просила прекратить уголовное дело.

«Мы считаем, что в действиях как Аваза Зейналлы, так и Эльнура Шукюрова нет состава преступления. Поэтому, дело должно быть прекращено по оправдательным основаниям», - сказал адвокат.

Следующее заседание назначено на 9 февраля.

Напомним, что неделю назад прокурор просил суд признать Зейналлы виновным по ст. 311 (получение взятки) и ст. 312-1.1 (Незаконное воздействие на решение должностного лица (торговля авторитетом) УК и приговорить его к 10 годам лишения свободы.

Шукюрова прокурор предложил осудить по ст. 312-1.1 к пяти годам лишения свободы.

* Адвокат Эльчин Садыгов и учредитель сайта «Хурал ТВ» Аваз Зейналлы были задержаны 10 сентября по подозрению в получении взятки, а 11-е сентября суд арестовал обоих. По данным следствия, Зейналлы при посредничестве Садыгова получил деньги у семьи арестованного предпринимателя Расима Мамедова, дабы не публиковать о нем дискредитирующих сведений.

17 сентября Бакинский апелляционный суд перевел Садыгова под домашний арест, выделив его дело в отдельное производство.

Позже Зейналлы предъявили новое обвинение - по ст. 312-1.1 (Незаконное воздействие на решение должностного лица (торговля авторитетом) УК. По тому же обвинению был арестован и Шукюров.