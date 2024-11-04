Государственная дорожная полиция Азербайджана призывает общественность к сотрудничеству в преддверии COP29

Государственное управление дорожной полиции Азербайджана обратилось к общественности с призывом к сотрудничеству в управлении заторами на дорогах в то время, как страна готовится принять COP29, крупный климатический саммит, привлекающий международное внимание к Баку. С начала ноября столица начнет принимать делегатов и официальных лиц со всего мира, прибывающих для участия в конференции.

Департамент разработал план управления дорожным движением, чтобы обеспечить безопасный и плавный транзит как для посетителей, так и для жителей во время мероприятия. Власти подчеркнули, что при нынешнем подходе длительное закрытие дорог не является необходимым, хотя на определенных улицах и проспектах по всему Баку будут введены временные ограничения движения.

«Чтобы уменьшить заторы, мы призываем граждан, направляющихся в столицу из близлежащих сел и других регионов, пользоваться общественным транспортом», — посоветовали в департаменте. «Жителям Баку настоятельно рекомендуется рассмотреть альтернативные маршруты, которые будут четко обозначены заранее».

Полицейское управление также выразило надежду, что жители и гости будут придерживаться этих рекомендаций, способствуя успешному и эффективному проведению мероприятия COP29. В заявлении сделан вывод: «Мы надеемся, что все участники проявят понимание временных мер и поддержат организаторов, чтобы сделать COP29 гладким и запоминающимся событием для нашей страны».