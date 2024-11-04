Государственная дорожная полиция Азербайджана призывает общественность к сотрудничеству в преддверии COP29
Государственное управление дорожной полиции Азербайджана обратилось к общественности с призывом к сотрудничеству в управлении заторами на дорогах в то время, как страна готовится принять COP29, крупный климатический саммит, привлекающий международное внимание к Баку. С начала ноября столица начнет принимать делегатов и официальных лиц со всего мира, прибывающих для участия в конференции.
Департамент разработал план управления дорожным движением, чтобы обеспечить безопасный и плавный транзит как для посетителей, так и для жителей во время мероприятия. Власти подчеркнули, что при нынешнем подходе длительное закрытие дорог не является необходимым, хотя на определенных улицах и проспектах по всему Баку будут введены временные ограничения движения.
«Чтобы уменьшить заторы, мы призываем граждан, направляющихся в столицу из близлежащих сел и других регионов, пользоваться общественным транспортом», — посоветовали в департаменте. «Жителям Баку настоятельно рекомендуется рассмотреть альтернативные маршруты, которые будут четко обозначены заранее».
Полицейское управление также выразило надежду, что жители и гости будут придерживаться этих рекомендаций, способствуя успешному и эффективному проведению мероприятия COP29. В заявлении сделан вывод: «Мы надеемся, что все участники проявят понимание временных мер и поддержат организаторов, чтобы сделать COP29 гладким и запоминающимся событием для нашей страны».
Общество
-
- 5 ноябрь 2024, 14:17
В среду в Баку и на Апшероне ночью ожидаются осадки, ветер северо-западный, умеренный.
-
Лидер инноваций и скорости «Bakcell» представляет новый тарифный пакет «Birinci» в рамках сотрудничества с первым цифровым банком страны «Birbank».
-
- 4 ноябрь 2024, 21:54
В преддверии климатической конференции COP29, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября, в город доставлено 160 электробусов китайского производства. По официальной информации, также создан автобусный парк, оснащенный всеми необходимыми устройствами и оборудованием для этих автобусов. 2 ноября президент Ильхам Алиев осмотрел этот парк.
-
- 4 ноябрь 2024, 15:29
2-3 ноября на территории погранотряда «Гейтапа», что на азербайджано-иранской границе пограничники обнаружили и изъяли 16,2 кг наркотиков – марихуаны, опия и героина.
Написать отзыв