В преддверии климатического саммита Азербайджан создает «COP29-таможенную комиссию» и реализует новый план действий

В рамках подготовки к COP29, 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана сформировал специализированную «COP29-Таможенную комиссию» и разработал комплексный план действий по решению таможенных задач в рамках мероприятия.

Согласно плану действий, ГТК реализовала меры, направленные на ускорение пересечения границ и таможенного оформления за счет использования бесконтактных технологий досмотра и усиления коммуникационных усилий. Для упрощения оформления материалов и оборудования, прибывающих на COP29, на Бакинском Олимпийском стадионе была создана «COP29 – временная зона таможенного контроля», а для управления таможенными операциями на месте был назначен специальный персонал.

ГТК также модернизировала процесс электронного декларирования товаров, ввозимых посетителями, создав ссылки быстрого доступа для упрощенных таможенных деклараций. Представители СМИ теперь могут получить доступ к этим ссылкам через портал ГТК, где была внедрена новая система на основе QR-кода для ускорения одобрения деклараций.

Согласно официальному отчету, для усиления безопасности таможенные органы оснащены передовой рентгеновской техникой, мобильными и стационарными системами досмотра, сканерами багажа и другим высокотехнологичным оборудованием для эффективного пограничного контроля.

ГТК подготовила информационные видеоролики о таможенных правилах для информирования участников и посетителей о требованиях к товарам, ввозимым в Азербайджан. Эти видеоролики были загружены как на официальный сайт ГТК, так и на специальный сайт COP29, cop29.az, для обеспечения всестороннего доступа к таможенной информации.

Кроме того, для сотрудников таможни были проведены обучающие занятия с целью повышения отраслевых навыков и улучшения качества обслуживания, что позволило еще более профессионального отноршения таможенного персонала к потоку иностранных гостей и товаров во время конференции.