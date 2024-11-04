В преддверии климатического саммита Азербайджан создает «COP29-таможенную комиссию» и реализует новый план действий
В рамках подготовки к COP29, 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана сформировал специализированную «COP29-Таможенную комиссию» и разработал комплексный план действий по решению таможенных задач в рамках мероприятия.
Согласно плану действий, ГТК реализовала меры, направленные на ускорение пересечения границ и таможенного оформления за счет использования бесконтактных технологий досмотра и усиления коммуникационных усилий. Для упрощения оформления материалов и оборудования, прибывающих на COP29, на Бакинском Олимпийском стадионе была создана «COP29 – временная зона таможенного контроля», а для управления таможенными операциями на месте был назначен специальный персонал.
ГТК также модернизировала процесс электронного декларирования товаров, ввозимых посетителями, создав ссылки быстрого доступа для упрощенных таможенных деклараций. Представители СМИ теперь могут получить доступ к этим ссылкам через портал ГТК, где была внедрена новая система на основе QR-кода для ускорения одобрения деклараций.
Согласно официальному отчету, для усиления безопасности таможенные органы оснащены передовой рентгеновской техникой, мобильными и стационарными системами досмотра, сканерами багажа и другим высокотехнологичным оборудованием для эффективного пограничного контроля.
ГТК подготовила информационные видеоролики о таможенных правилах для информирования участников и посетителей о требованиях к товарам, ввозимым в Азербайджан. Эти видеоролики были загружены как на официальный сайт ГТК, так и на специальный сайт COP29, cop29.az, для обеспечения всестороннего доступа к таможенной информации.
Кроме того, для сотрудников таможни были проведены обучающие занятия с целью повышения отраслевых навыков и улучшения качества обслуживания, что позволило еще более профессионального отноршения таможенного персонала к потоку иностранных гостей и товаров во время конференции.
-
-
- Финансы
- 4 ноябрь 2024 11:58
Экономика
-
Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов отправился в Италию для участия в первом министерском совещании Всемирной группы по термоядерной энергии (WFEG), которое состоится 6 ноября 2024 года в Риме. Мероприятие пройдет под совместным председательством премьер-министра Италии Джорджии Мелони и генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Мариано Гросси.
-
- 5 ноябрь 2024, 12:22
Азербайджан ввел новый национальный стандарт по экологическому, социальному и корпоративному управлению (ESG), сообщили официальные лица в ходе брифинга, организованного Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) в «Бакинском доме малого и среднего бизнеса». В мероприятии приняли участие Ильхам Байрамов, генеральный директор Азербайджанского института стандартизации (AZSTANDART), и Натиг Гасанов, первый заместитель председателя KOBİA, которые предоставили представителям СМИ подробную информацию о преимуществах стандарта для бизнеса.
-
- 5 ноябрь 2024, 12:06
Закрытое акционерное общество «Азербайджанские железные дороги» (ADY) с января по октябрь 2024 года перевезло 6,267 млн тонн транзитных грузов, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Только в октябре транзитные перевозки достигли 614 584 тонн , что на 14% больше , чем в октябре предыдущего года.
-
- 4 ноябрь 2024, 17:22
В ходе виртуальной конференции «Программа действий COP29: энергетические инициативы и обязательства» 4 ноября эксперт ЮНИДО (Организация Объединенных Наций по промышленному развитию) Смита Фокир подчеркнула важность принятия международных обязательств по водороду и утроения мощностей возобновляемой энергетики к 2030 году на КС-29 в Баку.
Написать отзыв