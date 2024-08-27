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(3 часа назад)
Гражданин Афганистана нарушил границу Азербайджана вплавь

Гражданин Афганистана нарушил границу Азербайджана вплавь

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Гражданин Афганистана нарушил границу Азербайджана вплавь

Подразделение Береговой охраны Госпогранслужбы при мониторинге Каспийского моря 25 августа около 21.00 обнаружило неизвестное лицо, плывущее из Ирана в направлении азербайджанского берега в Астаринском районе.

В результате принятых мер нарушитель границы  был задержан. Им оказался  гражданин Афганистана Махмуд Хил Билал, 1998 г.р., говорится в сообщении государственной пограничной службы Азербайджана.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

 

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