Гражданин Афганистана нарушил границу Азербайджана вплавь
Гражданин Афганистана нарушил границу Азербайджана вплавь
Подразделение Береговой охраны Госпогранслужбы при мониторинге Каспийского моря 25 августа около 21.00 обнаружило неизвестное лицо, плывущее из Ирана в направлении азербайджанского берега в Астаринском районе.
В результате принятых мер нарушитель границы был задержан. Им оказался гражданин Афганистана Махмуд Хил Билал, 1998 г.р., говорится в сообщении государственной пограничной службы Азербайджана.
По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
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