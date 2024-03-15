Гражданин Пакистана задержан по подозрению в похищении своего соотечественника

Гражданин Пакистана задержан по подозрению в похищении своего соотечественника

В рамках мер по борьбе с транснациональной организованной преступностью и незаконной миграцией задержан гражданин Пакистана Уллах Наим Хан Навваб.

Как говорится в сообщении Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, в ведомство поступила информация о том, что он и другие лица, занимаются похищениями людей на территории Азербайджана.

В ходе расследования было установлено, что Уллах Наим Хан Навваб, 1992 г.р.) вступив в преступный сговор с другими лицами, обманным путем заманил своего соотечественника Шераза Мухаммада Афзала в Азербайджан.

Последнему была обещана обеспечение визы для поездки в Канаду.

Афзал был привезен в арендованный преступной группировкой дом в поселке Вандам Габалинского района, где он удерживался в качестве заложника.

В обмен на освобождение Афзала члены преступной группировки потребовали крупную сумму денег у близких родственников своей жертвы в Пакистане.

Преступники были задержаны на месте преступления, а Афзал - освобожден.

В отношении Уллаха Наима Хана Навваба и его сообщников открыто уголовное дело по статьям 144.2.3 (похищение человека группой лиц по предварительному сговору ) и 144.2.6 (похищение человека в корыстных целях) УК Азербайджана.

В отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.

Имена сообщников Уллах Наим Хан Навваб и их численность не уточняется.