Гражданин Пакистана задержан по подозрению в похищении своего соотечественника
Гражданин Пакистана задержан по подозрению в похищении своего соотечественника
В рамках мер по борьбе с транснациональной организованной преступностью и незаконной миграцией задержан гражданин Пакистана Уллах Наим Хан Навваб.
Как говорится в сообщении Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, в ведомство поступила информация о том, что он и другие лица, занимаются похищениями людей на территории Азербайджана.
В ходе расследования было установлено, что Уллах Наим Хан Навваб, 1992 г.р.) вступив в преступный сговор с другими лицами, обманным путем заманил своего соотечественника Шераза Мухаммада Афзала в Азербайджан.
Последнему была обещана обеспечение визы для поездки в Канаду.
Афзал был привезен в арендованный преступной группировкой дом в поселке Вандам Габалинского района, где он удерживался в качестве заложника.
В обмен на освобождение Афзала члены преступной группировки потребовали крупную сумму денег у близких родственников своей жертвы в Пакистане.
Преступники были задержаны на месте преступления, а Афзал - освобожден.
В отношении Уллаха Наима Хана Навваба и его сообщников открыто уголовное дело по статьям 144.2.3 (похищение человека группой лиц по предварительному сговору ) и 144.2.6 (похищение человека в корыстных целях) УК Азербайджана.
В отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.
Имена сообщников Уллах Наим Хан Навваб и их численность не уточняется.
Общество
-
- 15 март 2024, 15:38
16 марта в Баку и на Апшероне ожидаются осадки. Ночью осадки усилятся и будут сопровождаться грозой. Утром осадки прекратятся, подует северо-западный ветер.
-
- 15 март 2024, 12:57
Первый тренинг в рамках проекта прошел в женской колонии Azercell и Общественное Объединение Социальных Инициатив «Ümidli Gələcək» провели тренинг в женском исправительном учреждении №4 Министерства юстиции Азербайджанской Республики. В тренинге, который проходил при поддержке Пенитенциарной службы, приняли участие около 100 женщин. В ходе обучения специалисты Академии Azercell затронули темы таких навыков, как внутренняя мотивация, коммуникабельность, эмпатия и эмоциональный интеллект. Основная цель тренинга заключалась в содействии реинтеграции женщин в общество после освобождения, их возвращении к работе и расширении карьерных возможностей.
-
- 14 март 2024, 13:30
В пятницу, 15 марта в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ближе к ночи в некоторых частях полуострова местами ожидаются осадки, есть вероятность туман, подует юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит +5 +7°, днем +8 +13°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.
-
- 13 март 2024, 17:23
Недавние события, связанные с задержанием и последующим арестом сотрудников СМИ в Азербайджане, вызвали бурные дебаты, вызвав обеспокоенность по поводу свободы прессы и подавления правительством инакомыслящих.
Написать отзыв