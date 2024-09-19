Иранец нарушил границу Азербайджана на Каспии

Иранец на лодке нарушил границу Азербайджана на Каспии

10 сентября ночью береговая охрана Госпогранслужбы зафиксировала нарушение моторной лодкой границы в южной части Каспийского моря.

Пограничники начали преследование нарушителя. Заметив погоню, находящийся в лодке выбросил за борт большой сверток. После предупредительного огня, нарушитель остановился и был задержан. Им оказался гражданин Ирана Бахнам Банда Мохаммед, 1995 года рождения.

В ходе поисков выброшенный им груз был обнаружен. В нем оказалось 2098 коробок с сигаретами.