Иранец на лодке нарушил границу Азербайджана на Каспии
Иранец нарушил границу Азербайджана на Каспии
10 сентября ночью береговая охрана Госпогранслужбы зафиксировала нарушение моторной лодкой границы в южной части Каспийского моря.
Пограничники начали преследование нарушителя. Заметив погоню, находящийся в лодке выбросил за борт большой сверток. После предупредительного огня, нарушитель остановился и был задержан. Им оказался гражданин Ирана Бахнам Банда Мохаммед, 1995 года рождения.
В ходе поисков выброшенный им груз был обнаружен. В нем оказалось 2098 коробок с сигаретами.
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