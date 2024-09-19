В Азербайджане учрежден День национального суверенитета в ознаменование важнейших побед

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об установлении 20 сентября Днем национального суверенитета в знак признания успешных усилий Азербайджана по восстановлению своей территориальной целостности. Указ отмечает этот день как ежегодный национальный праздник, отмечающий восстановление суверенитета Азербайджана на всей его территории.

Решение было принято по завершению крупной военной операции, начатой ​​19 сентября 2023 года с целью ликвидации остатков армянских военных сил в регионе Карабаха. 23-часовая операция привела к восстановлению конституционного порядка и полного контроля Азербайджана над территорией, которая была предметом многолетнего конфликта после оккупации Арменией в начале 1990-х годов.

В ходе конфликта начала 1990-х годов Армения захватила 20% международно признанной территории Азербайджана, включая Нагорный Карабах, что привело к широкомасштабной этнической чистке азербайджанцев и достигло кульминации в Ходжалинской резне. Война 2020 года в Карабахе, известная также как 44-дневная война, привела к тому, что Азербайджан вернул себе большую часть своих земель, а последние операции 2023 года установил над ними контроль.

«Эта победа была достигнута благодаря высочайшему профессионализму и мужеству, и обеспечила то, что флаг Азербайджана теперь реет на всех территориях, которые сейчас находятся под нашим суверенитетом», — сказал президент Алиев в своем заявлении.

Учреждение Дня национального суверенитета дань уважения борьбе Азербайджана за сохранение своей независимости и государственности, а также показатель силы традиций его государственности, несмотря на те трудности, с которыми он сталкивался на различных этапах истории.

Этот исторический шаг утверждает приверженность Азербайджана суверенитету и является данью памяти нашим солдатам, отдавшим свои жизни в недавних конфликтах.