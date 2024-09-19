ЕСПЧ признал нарушение прав Джаббара Савалана
ЕСПЧ признал нарушение прав Джаббара Савалана
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) огласил 19 сентября окончательное решение по жалобе оппозиционера, члена партии Народного фронта Азербайджана Джаббара Савалана, арестованного в 2012 г. по обвинению в незаконном обороте наркотиков.
Он заявил, что наркотики ему были подброшены, а обвинение сфабриковано по политическим мотивам.
ЕСПЧ счел требования заявителя по данному делу обоснованными.
Было установлено, что полиция задокументировало дело спустя день после задержания заявителя. Обыск заявителя проводился не сразу после задержания, а примерно через полчаса.
Савалан не был своевременно обеспечен адвокатом.
ЕСПЧ принял решение о нарушении в отношении Савалана статьи 6.1 (право на справедливое судебное разбирательство) Европейской Конвенции. Согласно решению ЕСПЧ, правительство должно выплатить заявителю 4500 евро в качестве компенсации морального ущерба и возмещения судебных затрат.
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