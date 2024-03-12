Иранский наркокурьер задержан при пересечении границы

6 марта в 19:50 на ирано-азербайджанской границе в зоне ответственности погранотряда «Гейтепе» было зафиксировано нарушение границы со стороны Ирана.

Пограничный наряд предпринял необходимын меры и задержал нарушителя. Им оказался гражданин Ирана Агамохаммед Тохид Мирмахамбатали, 1983 года рождения.

У него было изъято почти 5 кг метамфетамина и 1,3 кг марихуаны.

Проводятся необходимые следственные действия. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы за 12 марта.

В тот же день в 6:30 на территории погранотряда «Горадиз» была пресечена еще одна попытка контрабанды наркотиков из Ирана.

В ходе оперативных мероприятий на прилегающей территории пограничники обнаружили более 11 кг марихуаны.