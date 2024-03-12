  • contact.az Contact
  • Баку
  • Overcast80 C
  • Среда, 13 март 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(16 минут назад)
Иранский наркокурьер задержан при пересечении границы

Иранский наркокурьер задержан при пересечении границы

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Иранский наркокурьер задержан при пересечении границы

6 марта в 19:50 на ирано-азербайджанской границе в зоне ответственности погранотряда «Гейтепе» было зафиксировано нарушение границы со стороны Ирана.

Пограничный наряд предпринял необходимын меры и задержал нарушителя. Им оказался гражданин Ирана Агамохаммед Тохид Мирмахамбатали, 1983 года рождения.

У него было изъято почти 5 кг метамфетамина и 1,3 кг марихуаны.

Проводятся необходимые следственные действия. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы за 12 марта.

В тот же день в 6:30 на территории погранотряда «Горадиз» была пресечена еще одна попытка контрабанды наркотиков из Ирана.

В ходе оперативных мероприятий на прилегающей территории пограничники обнаружили более 11 кг марихуаны.

 

Иранский наркокурьер задержан при пересечении границы Иранский наркокурьер задержан при пересечении границы
Иранский наркокурьер задержан при пересечении границы Иранский наркокурьер задержан при пересечении границы

Написать отзыв

Общество

Sosial şəbəkələrdə insanlar arasında təşviş yaradanlar kimlərdir? – İlham İsmayıl Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей